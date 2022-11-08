Экономика и бизнес 08.11.2022 в 16:29

В Бурятии произошло катастрофическое обрушение цен на древесину

Кризис уже ударил по «лесным» предпринимателям
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии произошло катастрофическое обрушение цен на древесину
У Бурятии снизились доходы от продажи лесных насаждений для малого и среднего бизнеса. Объемы древесины, отпускаемые небольшим предпринимателям, тоже уменьшились. «Древесных» аукционов все меньше, так как снизилось количество заявок на их организацию.
 
Власти республики связывают сложившуюся ситуацию с отсутствием спроса на древесину на внешнем рынке.

«Если у нас в прошлом году деловая древесина стоила порядка 18-20 тыс. рублей за «куб», то буквально на ближайшей неделе ее приобретают за 3 тыс. рублей за «куб». Упал спрос», - пояснил сегодня на совещании в Хурале руководитель республиканского Агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

В связи с падением цен индивидуальные предприниматели и компании Бурятии останавливают свою деятельность по заготовке древесины и покидают леса. Так, если в прошлом году бизнесом в этой сфере занимались 497 лесопользователей, то сейчас их число сократилось до 310.

На фоне снижения интереса бизнеса к древесине, соответственно, упали и доходы республики от предоставления насаждений лесопользователям.

Фото: «Номер один»
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