В Бурятии произошло катастрофическое обрушение цен на древесину

У Бурятии снизились доходы от продажи лесных насаждений для малого и среднего бизнеса. Объемы древесины, отпускаемые небольшим предпринимателям, тоже уменьшились. «Древесных» аукционов все меньше, так как снизилось количество заявок на их организацию.Власти республики связывают сложившуюся ситуацию с отсутствием спроса на древесину на внешнем рынке.«Если у нас в прошлом году деловая древесина стоила порядка 18-20 тыс. рублей за «куб», то буквально на ближайшей неделе ее приобретают за 3 тыс. рублей за «куб». Упал спрос», - пояснил сегодня на совещании в Хурале руководитель республиканского Агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.В связи с падением цен индивидуальные предприниматели и компании Бурятии останавливают свою деятельность по заготовке древесины и покидают леса. Так, если в прошлом году бизнесом в этой сфере занимались 497 лесопользователей, то сейчас их число сократилось до 310.На фоне снижения интереса бизнеса к древесине, соответственно, упали и доходы республики от предоставления насаждений лесопользователям.Фото: «Номер один»