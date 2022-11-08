Экономика и бизнес 08.11.2022 в 17:09

Малому и среднему бизнесу Бурятии окажут поддержку

Для оказания имущественной поддержки в Минимуществе создана специальная рабочая группа
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Текст: Минимущество РБ
Малому и среднему бизнесу Бурятии окажут поддержку
В соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектам малого и среднего предпринимательства предусмотрено оказание со стороны государства ряда поддержек, включая имущественную. На имущественную поддержку могут претендовать и физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», называемые самозанятыми гражданами.

Имущественная поддержка предусматривает передачу государственного и муниципального имущества по льготной арендной плате и в некоторых случаях без проведения торгов. Для этого соответствующими органами формируются и утверждаются перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для передачи предпринимателям; таким образом формируются перечни республиканского и муниципального имущества. Эти перечни размещаются в средствах массовой информации и на официальных сайтах Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия и муниципальных районов на официальном портале Правительства Республики Бурятия.

В каждом муниципальном районе созданы и действуют Рабочие группы по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Создана такая группа и в Минимуществе Республики Бурятия. Эти группы рассматривают вопросы по формированию перечней для МСП, выявлению имущества, подлежащего включению в перечень, о предоставлении включенного в перечни имущества предпринимателям по договорам аренды и другие вопросы, связанные с оказанием имущественной поддержки субъектам МСП.

По состоянию на 1 октября 2022 года в республиканский перечень включено 82 объекта недвижимого имущества, в муниципальные перечни включено 959 объектов движимого и недвижимого имущества. В перечни включается имущество, которое уже передано по договорам аренды субъектам МСП или которое возможно передать в аренду предпринимателям. Около 60% объектов, включенных в перечни республиканского и муниципального имущества, передано по долгосрочным договорам аренды на срок 5 лет и более.

На муниципальном уровне перечни имущества, предназначенного для имущественной поддержки субъектам МСП, сформированы во всех муниципальных районах, в городах Улан-Удэ и Северобайкальск, 15 городских поселениях, 96 сельских поселениях республики.

Размещенные на официальных сайтах перечни муниципального имущества доступны для всех заинтересованных лиц, которые могут, ознакомившись с включенными в них объектами, обратиться в администрацию соответствующего муниципального образования с предложением о их передаче по договору аренды. Аналогично, заинтересовавшись объектами, включенными в республиканский перечень, предприниматели могут обратиться в Минимущество Республики Бурятия.

Имущество, включенное в перечни республиканского и муниципального имущества, передается по договорам аренды по результатам проведенных торгов на право заключения договоров аренды. При установлении начальной цены торгов применяется льготный коэффициент 0,5, т.е. арендная плата, определенная по результатам независимой оценки, уменьшается вдвое.

Следует отметить, что арендаторы, успешно соблюдающие условия заключенного по результатам торгов договора по своевременной оплате арендной платы, имеют право на заключение договора аренды на новый срок без проведения торгов.

Для того, чтобы предприниматели могли воспользоваться имущественной поддержкой, Минимущество Республики Бурятия проводит систематическую и планомерную работу с органами местного самоуправления по приведению нормативной правовой базы, регулирующее ее оказание. За последние 2-3 года подготовлено и направлено для принятия органами местного самоуправления 4 модельных муниципальных акта. Также оказывается консультационная и методическая помощь специалистам органов МСУ по вопросам, связанным с передачей муниципального имущества предпринимателям.

Следует отметить, что формирование перечней муниципального имущества, а также дополнение существующих перечней осуществляется только при наличии имущества, которое возможно вовлечь в хозяйственный оборот путем передачи его в аренду.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые граждане, при наличии заинтересованности в имущественной поддержке в отношении государственного или муниципального имущества, могут обратиться в Минимущество Республики Бурятия для получения исчерпывающей информации по механизму такой поддержки.

Фото: pixabay.com
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