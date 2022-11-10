Сбербанк дарит подарки жителям Бурятии в честь своего дня рождения

- Уже завтра – самый лучший день в году, уже завтра «Зеленый день», который стартует по всей стране. Он связан с днем рождения Сбербанка. В этом году мы отмечаем 181 год нашей компании. И традиционно в этот день дарим подарки нашим клиентам, - рассказал журналистам заместитель управляющего Бурятским отдалением Сбербанка Алексей Кузьмин. - Уже 11 и 12 ноября станут доступны праздничные предложения для частных клиентов, среди которых более 30 приятных бонусов и скидок. Также «Зеленые дни» пройдут для бизнеса с 11 по 17 ноября.Акция проводится уже не первый год подряд. И предложения, которые запущены в этом году, созданы с учетом выбора и пожеланий клиентов в предыдущие годы.Традиционно высоким спросом в «Зеленый день» пользуются выгодные ставки по кредитам.- Мы снижаем ставки по кредитам до 4% на первый месяц пользования кредитом. Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, включая рефинансирование кредитов других банков. Кредит можно будет оформить на 13 месяцев на сумму от 30 тысяч рублей до 30 млн рублей, - говорил Алексей Кузьмин.Причем, клиенты, воспользовавшиеся этой возможностью, смогут ежемесячно возвращать до 1,5% от ставки по кредиту бонусами «Спасибо». Для этого необходимо нужно иметь месячную или годовую подписку «СберПрайм плюс», быть зарегистрированным в программе «СберСпасибо» и вовремя гасить кредит.Кроме того, в «Зеленый день» владельцы дебетовых и кредитных СберКарт смогут получать повышенные кэшбэки бонусами в размере до 10% за покупки на сайтах и в приложениях партнеров Сбербанка. Обладатели подписки «СберПрайм плюс», а также клиенты «СберПремьер» и «СберПервый» получат по своим дебетовым и кредитным СберКартам повышенные начисления до 15%.Увеличиваются и ставки по СберВкладам. Если открыть вклад на три года, то для владельцев годовых подписок «СберПрайм Плюс» ставка вырастет с 7,2% до 8,5% годовых. Для клиентов, у которых подписки «СберПрайм Плюс» на сегодня нет ставка увеличится с 6,2% годовых до 7,5%.Это лишь часть предложений, доступных для клиентов банка. В «Зеленый день» клиенты могут получить скидки на годовую подписку «СберПрайм» и «СберПрайм Плюс», повышенные бонусы от покупок у партнеров банка, скидки по ипотеке, предусмотрены дополнительные условия по таким продуктам, как ОМС, монеты, валюты и сейфовые ячейки и многое другое.- Кроме этого, запускается розыгрыш «СберСпасибо». Для тех клиентов, кто оплатит с помощью сервиса SberPay покупку на сумму больше 1000 рублей, «Сбер» разыгрывает по всей стране 3 млн бонусов «СберСпасибо». Будут определены 3 победителя, каждому победителю в этом розыгрыше на счет будет зачислено по одному млн бонусов «Спасибо», которые в дальнейшем можно будет потратить, - рассказал Алексей Кузьмин.Предусмотрен отдельный пакет предложений для бизнеса. Это скидки на расчетно-кассовое обслуживание, юридические консультации, повышенный кэшбэк на новые бизнес-карты и другое.- Мы понимаем, что традиционно «Зеленые дни» вызывают повышенный спрос со стороны наших клиентов. С учетом того, что 12 ноября в этом году выпадает на субботу, мы дополнительно организовали работу пяти офисов в Улан-Удэ, чтобы в субботу наши клиенты могли спокойно оформить те продукты, которые их заинтересуют, - отметил Алексей Кузьмин.Фото: «Номер один»