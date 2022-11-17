Пивной рынок Бурятии подкосили конкуренты и ковид

В проекте бюджета Бурятии на 2023 год отдельную строку занимают акцизы на пиво, которые, по плану минфина республики, в будущем году принесут в казну 24,3 млн рублей.При этом, как следует из документов, в последние годы сумма уплаченного пивного акциза в Бурятии заметно падала. Если в 2019 году производители пива в республике заплатили 24,8 млн рублей, то в прошлом году – всего 22,6 млн рублей. То есть на 2 с лишним миллиона рублей меньше.«Снижение поступлений акцизов на пиво в период 2019-2021 годов было связано с уменьшением объемов производства местными производителями по причине снижения потребительского спроса на пиво местного производства (высокая конкуренция на рынке с более дешевой завозимой продукцией)», - говорится в пояснительной записке к проекту бюджета республики.Кроме того, плохо повлияли на пивоваров и ковидные ограничения. А именно: «приостановка производства из-за закрытия мест общественного питания, в которых осуществляется основной объем сбыта данной продукции».Впрочем, власти республики настроены весьма оптимистично:«В настоящее время производством пива занимаются 9 предприятий, объем производства в текущем году ожидается с ростом в пределах 102,2% к 2021 году», - говорится в пояснительной записке.А к 2030 году счетоводы правительства и вовсе заложили 30,8 млн рублей пивного акциза. Что существенно превышает даже прогноз на будущий год. Значит ли это, что производство пива в Бурятии расцветет или этот напиток попросту подорожает – неизвестно.Фото: «Номер один»