Экономика и бизнес 17.11.2022 в 13:58

Пивной рынок Бурятии подкосили конкуренты и ковид

Однако в правительстве республики настроены оптимистично
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Пивной рынок Бурятии подкосили конкуренты и ковид
В проекте бюджета Бурятии на 2023 год отдельную строку занимают акцизы на пиво, которые, по плану минфина республики, в будущем году принесут в казну 24,3 млн рублей.

При этом, как следует из документов, в последние годы сумма уплаченного пивного акциза в Бурятии заметно падала. Если в 2019 году производители пива в республике заплатили 24,8 млн рублей, то в прошлом году – всего 22,6 млн рублей. То есть на 2 с лишним миллиона рублей меньше.

«Снижение поступлений акцизов на пиво в период 2019-2021 годов было связано с уменьшением объемов производства местными производителями по причине снижения потребительского спроса на пиво местного производства (высокая конкуренция на рынке с более дешевой завозимой продукцией)», - говорится в пояснительной записке к проекту бюджета республики.

Кроме того, плохо повлияли на пивоваров и ковидные ограничения. А именно: «приостановка производства из-за закрытия мест общественного питания, в которых осуществляется основной объем сбыта данной продукции».

Впрочем, власти республики настроены весьма оптимистично:

«В настоящее время производством пива занимаются 9 предприятий, объем производства в текущем году ожидается с ростом в пределах 102,2% к 2021 году», - говорится в пояснительной записке.

А к 2030 году счетоводы правительства и вовсе заложили 30,8 млн рублей пивного акциза. Что существенно превышает даже прогноз на будущий год. Значит ли это, что производство пива в Бурятии расцветет или этот напиток попросту подорожает – неизвестно.

Фото: «Номер один»

Теги
пиво

Все новости

Пивной рынок Бурятии подкосили конкуренты и ковид
17.11.2022 в 13:58
Бюджет Бурятии в этом году вырос почти на 11 млрд рублей
17.11.2022 в 13:15
Хурал единогласно проголосовал за отсрочку по полумиллиардному долгу Бурятии
17.11.2022 в 12:47
В Бурятии ищут двух опасных преступников, вознаграждение – 500 тыс рублей
17.11.2022 в 12:44
Депутаты Хурала переизбрали председателя Счетной палаты Бурятии
17.11.2022 в 12:41
Проблема жителей аварийного дома с обрушившимся потолком в Бурятии до сих пор не решена
17.11.2022 в 12:37
Офицеру из Бурятии Виталию Сукуеву присвоено звание Героя России
17.11.2022 в 12:22
В Хурале заговорили о повышении стипендии для студентов
17.11.2022 в 12:01
Правительство Бурятии закупает необходимую экипировку для батальона «Байкал»
17.11.2022 в 11:39
Депутат Хурала раскритиковала работу общественного транспорта Улан-Удэ
17.11.2022 в 11:32
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 ноября

Читайте также
«Битва» за градусы
Сгнившие трубы поставили под вопрос отопительный сезон в одном из сел Бурятии
17.11.2022 в 08:49
Анатолий Белоусов: «То, что построено по Смолина - это ужас какой-то»
В горсовете Улан-Удэ возмутились обликом строящихся многоэтажек
16.11.2022 в 18:39
Депутаты Улан-Удэнского горсовета: «Старые бордюры – не мусор»
Если их повторно пустить в дело, то это принесет пользу бюджету и экологии
16.11.2022 в 18:12
Бурятия получила пятилетний план развития дорожной сети
Росавтодор и республика закрепили его в меморандуме на 2023–2027 годы
16.11.2022 в 17:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru