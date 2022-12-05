Экономика и бизнес 05.12.2022 в 16:00

В районе Бурятии откроют молочную ферму

На ней будут производить около 900 тонн молока в год
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии откроют молочную ферму

В Джидинском районе в местности «Булык» на базе сельскохозяйственного производственного кооператива «Баян» появится молочно-товарная ферма.Как отметили в Минсельхозпроде Бурятии, СПК «Баян» решил расширить молочно-товарную ферму на 200 голов. После его запуска общее поголовье в хозяйстве составит 400 коров. Всего за год на ферме будет производиться порядка 900 тонн молока в год.

В строительство вложено 67 миллионов рублей. Предприятию оказана господдержка по гранту «Семейная ферма» в размере 70%. На ферму было закуплено современное доильное оборудование, произведена реконструкция и обустройство помещений.

Отметим, Бурятия считается мясной республикой. На территории региона 7 действующих молочно-товарных ферм. Теперь, благодаря новым мощностям в республике удастся увеличить собственное производство сырья для переработки.



Фото: "Номер один"

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