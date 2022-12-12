В районе Бурятии второй год ремонтируют мост

В Кабанском районе продолжается ремонт моста через реку Переемная. Он находится на 225 километре трассы Р-258 «Байкал». Работы стартовали еще в начале 2021 года. Для того, чтобы не ограничивать проезд, на месте установили временный мост.

На сегодня там провели демонтаж существующего моста и произвели устройство технологического. Установили четыре опоры моста. Сейчас ведутся работы по монтажу консольных плит. Планируют опустить пролетное строение на его опорные части.





После этого строителям останется демонтаж технологического моста и обустройство нового.

По итогам реконструкции расширят проезжую часть моста, увеличат грузоподъемность, установят более 900 метров линий искусственного освещения, а также новые светоотражающие дорожные знаки, барьерное ограждение. В конце нанесут горизонтальную разметку.

Как сообщают в локальной группе «Кабанск-инфо 24/7», сдать объект планируют в ноябре 2023 года.

Фото: Кабанск-инфо.24/7