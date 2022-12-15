В Улан-Удэ Сбербанк отключил переводы в другие банки через банкоматы

Сбербанк отключил возможность переводов по номеру карты на карты сторонних банков в банкоматах, объяснив это тем, что данная услуга не была востребована у клиентов. В устройствах самообслуживания она затронула всего 0,1% переводов.Как сообщили «Номер один» в пресс-службе Байкальского банка Сбербанка, переводы по номеру карты и номеру телефона по-прежнему доступны для всех клиентов в приложении СберБанк Онлайн.Эксперты отмечают, что одна из причин потери популярности переводов через банкоматы Сбера - высокий уровень комиссий за перевод (в среднем 1-1,5%). Тогда как по системе быстрых платежей такие переводы между счётами в разных банках обходятся жителям Бурятии бесплатно.Фото: «Номер один»