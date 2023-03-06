В Бурятии построят крупный животноводческий комплекс

Правительство расширило границы территории опережающего развития «Бурятия». Решение позволит начать строительство животноводческого комплекса в Бичурском районе. Там появятся племенной репродуктор и фермы для молодняка крупного рогатого скота мясного направления.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, реализация этих проектов позволит привлечь более 1,6 млрд рублей частных инвестиций и создать более 200 новых рабочих мест.ТОР – специальный инструмент, призванный стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны.Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития. На данный момент в них уже вложено свыше 2,1 трлн рублей частных инвестиций, создано более 57,3 тыс. рабочих мест.Фото: «Номер один»