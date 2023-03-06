Экономика и бизнес 06.03.2023 в 11:53

В Бурятии построят крупный животноводческий комплекс

Для реализации проекта расширят границы территории опережающего развития
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии построят крупный животноводческий комплекс
Правительство расширило границы территории опережающего развития «Бурятия». Решение позволит начать строительство животноводческого комплекса в Бичурском районе. Там появятся племенной репродуктор и фермы для молодняка крупного рогатого скота мясного направления.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, реализация этих проектов позволит привлечь более 1,6 млрд рублей частных инвестиций и создать более 200 новых рабочих мест.

ТОР – специальный инструмент, призванный стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны.

Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития. На данный момент в них уже вложено свыше 2,1 трлн рублей частных инвестиций, создано более 57,3 тыс. рабочих мест.

Фото: «Номер один»
Теги
животноводство ТОР

Все новости

В мэрии Улан-Удэ напомнили о перекрытии улицы Трубачеева с 9 марта
06.03.2023 в 12:45
В Улан-Удэ задержали 23-летнего вымогателя
06.03.2023 в 12:37
Почта России выпустила открытки с видами Бурятии
06.03.2023 в 12:23
В Минобороны рассказали о подвиге военного из Бурятии
06.03.2023 в 12:09
В Бурятии построят крупный животноводческий комплекс
06.03.2023 в 11:53
В Бурятии глава села отправил сыну «Ниву» в зону СВО
06.03.2023 в 11:48
Женщине Бурятии 38,7 лет, она чаще горожанка
06.03.2023 в 11:24
ЛДПР объединит волонтеров Бурятии и всей России в движении «Плечом к плечу»
06.03.2023 в 10:57
В Бурятии резко вырос спрос на руководителей
06.03.2023 в 10:50
В Улан-Удэ простятся с погибшим на Украине председателем ТОСа
06.03.2023 в 09:51
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
В Улан-Удэ запустили продажу летних авиабилетов на Ольхон
Напомним, самолеты до байкальского острова будут летать ежедневно
05.03.2023 в 17:21
Доходы бюджета рухнули вдвое
В Бурятии секвестр расходов в марте не ожидается

04.03.2023 в 15:14
Предприниматели Бурятии приняли участие в форуме гостиничного и ресторанного бизнеса
Бизнесмены повысили свои компетенции и обменялись опытом
02.03.2023 в 17:52
Интернет-трафик на трассе «Байкал» в Бурятии вырос на 15%
К таким выводам пришли аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных
02.03.2023 в 11:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru