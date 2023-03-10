Экономика и бизнес 10.03.2023 в 06:00

Предприниматели в Бурятии массово закрывают бизнес

«Номер один» попытался разобраться, почему сложилась такая ситуация
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Текст: Лариса Ситник
Предприниматели в Бурятии массово закрывают бизнес
В 2022 году в республике существенно снизилось количество малых и средних предприятий – свой бизнес закрыли 6816 человек, тогда как открыли 5727. В 2021 году ситуация была противоположная. «Номер один» попытался разобраться, почему сложилась такая ситуация.

Просели на торговле

Как нам сообщили в УФНС по Бурятии, чаще всего в республике открывают и закрывают предприятия, связанные с розничной и оптовой торговлей, а также ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов.

Такое явление вполне объяснимо – производств в Бурятии немного, поэтому большинство выбирает наиболее простой путь получения дохода – перепродажу уже готового продукта. Еще одно прибыльное занятие – открыть СТО.

- 95% бизнеса Бурятии – это малый бизнес, который сконцентрирован в сфере услуг и торговли. Он нацелен на потребительскую активность, и логично, что все трудности (проблемы с логистикой, поставками оборудования и прочее) перекладываются на плечи конечного потребителя, - говорит бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей, в республике сложилась парадоксальная ситуация – в 2020 году, в пик пандемии коронавируса, массово открывались новые предприятия, несмотря на все ограничения. Сейчас же ситуация обратная – барьеров нет, но, как мы уже сказали выше, фирмы закрываются. Чингис Матхеев добавляет, что сокращается в основном количество юридических лиц, а не индивидуальных предпринимателей.

В то же время, как говорит наш собеседник, по налогам от бизнеса идет увеличение, однако это явление Матхеев связывает с инфляцией.

- Основная часть малого и микробизнеса находится на упрощенной системе налогообложения, то есть налоге, который считается от выручки. Подорожал товар – сумма налога увеличилась, - поясняет бизнес-омбудсмен.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей считает, что от санкций пострадал больше крупный бизнес: «Закрылись западные финансовые рынки, стали недоступны технологии и комплектующие. Для малого бизнеса это работает по-другому: если что-то подорожало, то просто закладывается в себестоимость товара».

По данным ФНС, на февраль 2023 года в Бурятии насчитывалось 31 071 малое и среднее предприятие. Практически все из них — микропредприятия, то есть компании, в которых не больше 15 сотрудников. Всего же в сфере МСП трудится 59 тыс. наших земляков и производится 19 видов продукции.

Очевидно, что санкционное давление, влияющее на общее состояние экономики, не могло не отразиться на кошельках и без того небогатого населения республики.

«Страх, повышенная тревожность, отток самой платежеспособной части граждан в другие страны, повышенная инфляция — все это привело к снижению покупательной активности и самого факта покупок. Все это осложняет положение предпринимателей», - говорят эксперты.

Продают все

Отсутствие большого потока покупателей и клиентов вынуждает владельцев избавляться от бизнеса – продается все, что можно превратить в деньги. Продавцы указывают, что в основном продают бизнес «в связи с переездом в другой регион».

На популярных интернет-площадках выставлено на продажу более тысячи различных видов бизнеса, долей в бизнесе, коммерческих помещений и оборудования. Чаще всего предприниматели в республике продают предприятия общественного питания (начиная от шаурмичных киосков и заканчивая ресторанами), а также магазины.

Так, среди объявлений мы увидели, что продаются два магазина «Эколавка» - «магазины фермерских продуктов для здорового питания», как позиционирует их владелец. «В связи с переездом в другой город» - поясняет предприниматель.

Также среди объявлений мы нашли объявление о продаже брендового магазина Medicine в ТРЦ «Пионер», магазина корейской косметики, салона красоты, нескольких магазинов женской одежды, продуктовых,  а также киосков. Привлекла наше внимание  продажа пекарни, ресторана доставки еды, нескольких баров и ресторанов. Почти все лоты «готовый бизнес» продаются с оборудованием, брендом, договорами и персоналом.

Проблемы новой экономики

Малый бизнес вынужден решать десятки проблем и задач. К стандартным, давлению контрольно-надзорных органов, вниманию ФНС, в 2022 году добавились резко выросшие ставки по кредитам, увеличившиеся требования банков, снижение покупательной способности, проблемы с логистикой.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, это рост закупочных цен и резкий скачок себестоимости, общая неопределенность в экономике, падение выручки и спроса, проблемы с логистикой и разрыв цепочек поставок.

При этом наиболее сильную поддержку сектору МСП оказали правительственные меры по отмене плановых и внеплановых проверок бизнеса в 2022 году. Однако поблажки закончились: сейчас мораторий на проведение проверок в отношении юрлиц и предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, будет распространяться только на игорный бизнес и организацию проведения лотерей. Также мораторий на проверки действует в отношении аккредитованных IT-компаний.

Не пользуются поддержкой

В России для бизнесменов действуют различные поддержки – различные налоговые льготы, субсидии. В частности, для ряда отраслей экономики перенесены сроки уплаты по страховым взносам, упрощенной системе налогообложения.

Однако, как сообщили «Номер один» в УФНС, в 2021 году налоговыми льготами воспользовалось всего 3  609 налогоплательщиков. «За 2022 год данные не сформированы в связи с тем, что срок представления налоговой отчетности по УСН не наступил», - отметили в Управлении.

Институтов поддержки предпринимателей в республике достаточно. Однако не все бизнесмены о них знают, а если даже знают, то не осведомлены о том, какую помощь могут получить.

- Наши предприниматели не знают обо всех мерах поддержки, кроме того, далеко не во всех районах есть сотрудники, которые могут проконсультировать. Должен быть отдельный человек, который занимается мерами поддержки для бизнесменов – к примеру, хотя бы сориентировать бизнесмена, где получить информацию о льготах, - говорит Чингис Матхеев.

Занимать новые ниши

Тем не менее, несмотря на сложную экономическую ситуацию, большинство предпринимателей надеются на улучшение обстановки и сохраняют оптимизм.

Директор турфирмы «Спутник-Бурятия» Андрей Измайлов говорит, что количество турфирм в республике практически не уменьшилось.

- Снижения, которые есть, конечно, огорчают, но в основном все работают. У каждого есть своя ниша. Если с Китаем заработает соглашение по безвизу, это даст дополнительный толчок развитию туризма, кроме того, активизировались поездки в Монголию, - говорит Измайлов.

Экономист Анатолий Масловский считает, что сейчас самое время наладить производство товаров для армии: «Все, что связано с производством товаров для армии, сейчас актуально, и многие предприниматели готовы открыть производство», - уверен эксперт.

В целом эксперты сходятся в том, что предпринимателей ждут непростые, но в какой- то степени интересные времена, потому что появляется возможность создания совершенно новых бизнесов, которые придут на замену ушедшим.

Фото: «Номер один»
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