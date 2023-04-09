Китайцы требуют миллионы с обанкротившихся строителей в Улан-Удэ

Китайцы, имевшие в свое время дела с ООО «Сити-Строй», строившим в Улан-Удэ объекты, начали выставлять требования. Это не первый случай, когда они появляются в контексте деятельности данной фирмы.Недавно китаец по фамилии Ли прислал конкурсному управляющему Александру Шерстянникову, ведущему банкротство фирмы, документ о включении в Реестр требований кредиторов своих притязаний на сумму в 23,3 млн рублей.Ли ранее известен сотрудникам «Сити-Строя» как представитель китайских рабочих, трудившихся на стройках фирмы, по вопросам оплаты. Он опирается в своих требованиях на имеющиеся у него договоры долевого участия в строительстве нежилых помещений. Сам является гражданином РФ и выступает при этом как физическое лицо.Отметим примечательный факт - в целом различные китайцы давно фигурируют в истории, разыгравшейся вокруг «Сити-Строя».Данный застройщик «умирает» уже четвертый год. Неприятные события начались летом 2019 года, когда налоговая служба подала заявление о признании фирмы банкротом. После УФНС аналогичное заявление подала федеральная публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (г. Москва). Сложилось своего рода «соревнование» в том, чье заявление рассмотрят раньше. «Победа» осталась за Фондом.Аргументами Фонда было наличие признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества, приостановление операций по счетам, наличие исполнительных производств, судебные акты о взыскании неустойки и компенсации морального вреда в пользу участников долевого строительства за непередачу объектов.Упомянул Фонд также включение улан-удэнского объекта «Сити-Строя» по проспекту Строителей в перечень проблемных строек. Речь о солидном жилом комплексе (с подземной автостоянкой), стоявшем недостроенным прямо напротив остановки транспорта «КСК».Представитель «Сити-Строя» тогда сопротивлялся. Ходатайствовал об отложении дела, чтобы погасить долги. Сообщил, что ждет финансовой поддержки из КНР. «Достигнута договоренность с иностранным инвестором (гражданином КНР Сюй Чжунли) о предоставлении средств для погашения задолженности», - говорил улан-удэнский застройщик, но безрезультатно.Фемида тогда отметила: «В подтверждение указанного обстоятельства должник представил копию договора займа на сумму 120 000 000 руб. от 25.01.2019, заключенного между гражданином Китая Сюй Чжунли (займодавец) и Гатаповым Б. Г. (заемщик). Представители должника указали, что в настоящий момент предоставлению займа препятствует то обстоятельство, что инвестор - руководитель гонконгской торгово-промышленной компании с ограниченной ответственностью «Цзинюй», за счет средств которой планируется предоставить заем, лишен возможности въехать на территорию Гонконга из материкового Китая вследствие ограничений, связанных с COVID-19. Вместе с тем перечисление средств возможно в ближайшее время. Вследствие этого будет погашена кредиторская задолженность, окончен строительством и введен в эксплуатацию проблемный объект долевого строительства. При введении процедуры конкурсного производства строительство проблемного объекта будет невозможно».Упомянутый Гатапов Б. Г. – это, судя по всему, Бато Гомбоевич Гатапов, директор и единственный учредитель ныне кризисного «Сити-Строя».Сюй вроде бы хотел приехать в Россию. Заем по условиям договора должны были предоставить до 12.03.2020. Но по поводу «руки помощи» из КНР возникли сомнения.Кроме договора займа иных доказательств реальности получения этих денег представлено не было. Да и только на завершение дома по проспекту Строителей необходимо было около 270 млн рублей (правда «Сити-Строй» уверял, что потребуется гораздо меньше, но документально это не подтвердил).А ведь имелись также иные финансовые нужды. Указав, что ухудшение положения фирмы отмечалось и до пандемии коронавируса, Фемида посчитала, что деньги по январскому договору с Сюем могли бы быть предоставлены раньше, до пандемии. Плюс присутствовали сомнения, что данная сумма нормализует положение.К слову, выяснилось, что по отчету о финансовых результатах в январе-июне 2019 года «Сити-Строй» имел убыток 2,7 млн рублей. Это тоже повлияло на решение о введении процедуры банкротства. Баланс активов должника в период с 2017 по 2019 год имел тенденцию к снижению. А из писем, направленных в Госстройжилнадзор, следовало, что по состоянию на 31.10.2019 строительство объекта долевого строительства на проспекте Строителей не велось в течение восьми месяцев из-за отсутствия финансирования.Как бизнесмен с юга КНР узнал, что вокруг «Сити-Строя» в Бурятии ухудшается положение, неясно. Но ходили слухи, что фирма всегда тесно контактировала с китайцами и более того, теневым владельцем «Сити-Строя» является тот самый бизнесмен Сюй (а Ли - его человек в Улан-Удэ). Но подтверждения таким слухам нет, поэтому утверждать не будем.Ситуация с деятельностью «Сити-Строя» вылилась в уголовное дело против Бато Гатапова по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Статья касается лиц, которые, выполняя управленческие функции в коммерческой (или иной) организации, использовали свои полномочия вопреки законным интересам организации, что повлекло существенный вред гражданам, организациям.Его обвинили в слишком вольном распоряжении деньгами.Гатапов, указала Фемида, «будучи руководителем организации, был обязан использовать денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, исключительно для целей строительства объекта долевого строительства в соответствии с проектной документацией».Но, как отметил суд, он перечислил 4 млн рублей со счета ООО «Сити-Строй» в адрес ООО СК «Сити-Строй» (дружественная компания. - Прим. ред.), квартиры стоимостью почти 5 млн рублей передал деловому партнеру в счет оплаты по ранее подписанному контракту. Нежилое помещение и несколько машино-мест оказались переданы юристу в счет предоставления юридических услуг по судам с мэрией Улан-Удэ.Это имущество Гатапов «не реализовал гражданам и не направил вырученные денежные средства на завершение строящегося объекта, чем причинил обществу имущественный вред на общую сумму не менее 17 305 300 руб.».В «гатаповском» жилище провели обыск, изъяли документы, имеющие значения для уголовного расследования. Офис фирмы тоже обыскали. Прошли выемки в банках, в которых находились счета, интересовавшие силовиков. Гатапов получил два года лишения свободы условно и даже не подал апелляционной жалобы.Сейчас с него, как с экс-директора «Сити-Строя», пытаются взыскать данные 17,3 млн рублей.Попытку предпринял уже упомянутый конкурсный управляющий Александр Шерстянников, опирающийся на уголовный приговор Гатапову. Он считает эту сумму убытками от его «неправомерных действий». Гатапов не согласен и полагает, что управляющий не доказал «наличие оснований для взыскания убытков». К моменту разбирательства он, кстати, продолжал оставаться учредителем фирмы.Но бурятский арбитраж взыскал сумму в конкурсную массу банкрота. Теперь, видимо, последует апелляционная жалоба.Не каждое банкротство известных фирм Бурятии проходит с такими интересными «китайскими» нюансами. Одна из сотрудниц, давая показания по уголовному делу Гатапова, припомнила некоторые детали сотрудничества с китайцами.Например, она свидетельствовала, что «возведением железобетонного каркаса занимались китайцы, а взаимоотношения по оплате проводились через представителя». Им, по утверждению свидетельницы, был Ли.Как выяснилось, в обороте у Ли было не только «долевое» право на нежилые помещения, но и на жилье. По ряду квартир китаец уступил право другим гражданам. Свидетели рассказывали, как выстраивался процесс.Между ними подписывались официальные договоры. Люди передавали ему миллионы рублей, а он им право требования квартир по договорам долевого строительства. Судя по всему, Ли уступил «долевые» права по всем жилым помещениям, фактически обналичив будущие квартиры. Но куда потом пошел этот солидный «нал», сказать сложно. Может быть, деньги выплачены китайским строителям? Выведены в КНР? Вложены в скупку перспективных активов в Бурятии? Кто знает…Так или иначе сейчас Ли выдвигает управляющему требования по «долевым» нежилым помещениям.Тем временем многострадальный объект в Улан-Удэ по проспекту Строителей активно достраивается, но уже совсем другой структурой - Фондом поддержки граждан-участников долевого строительства на территории Республики Бурятия. То есть за счет бюджетных средств.Фото: «Номер один»