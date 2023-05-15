Экономика и бизнес 15.05.2023 в 17:57

Предпринимателей Бурятии приглашают принять участие в акселераторе социальных проектов

Это шесть недель интенсивного обучения и практических занятий
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Текст: Иван Иванов
Предпринимателей Бурятии приглашают принять участие в акселераторе социальных проектов
С 23 мая в центре «Мой бизнес» стартует образовательный Акселератор социальных проектов, направленный на повышение устойчивости проектов в сфере социального предпринимательства.

«Акселератор социальных проектов — это шесть недель интенсивного обучения и практических занятий. Часть программы пройдет в онлайн режиме, а финальная защита проектов – очно в начале июля в центре «Мой бизнес». Образовательная программа ориентирована на предпринимателей, которые работают в социальной сфере более одного года, хотят найти инвестора для своего проекта и подготовиться к подаче заявок на гранты в 2023 году, - рассказала Анастасия Волкова, директор центра «Мой бизнес».

Участники акселератора узнают об особенностях работы в социальной сфере, способах тестирования бизнес-модели, способах повышения эффективности продвижения проекта и получат навыки эффективной презентации.

Пять причин пройти обучение в акселераторе социальных проектов:

• Профильные и знакомые многим эксперты, только практические мастер-классы
• Развитие бизнес-навыков в 12 различных темах.
• Более 10 простых и практичных инструментов для вашего роста;
• Систематизация процессов в бизнесе;
• Работа с наставниками по вашему социальному проекту.

После прохождения обучения участникам выдаются сертификаты.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Программа «Акселератор социальных проектов» реализуется центром предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Возрастное ограничение мероприятия: 14+

Фото: скриншот сайта msp03.ru
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