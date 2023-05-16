Экономика и бизнес 16.05.2023 в 13:42

Предпринимателей Бурятии приглашают принять участие в бизнес-старте «Вместе к победе!»

Вырученные на мероприятии средства направят на поддержку СВО
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Текст: Иван Иванов
Предпринимателей Бурятии приглашают принять участие в бизнес-старте «Вместе к победе!»
26 мая в Улан-Удэ в парке культуры и отдыха им. С.Н. Орешкова состоится уникальное спортивное-интерактивное мероприятие, организованное ко Дню российского предпринимателя.

Программа бизнес-старта «Вместе к победе» включит в себя различные спортивные первенства, соревнования в решении интеллектуальных задач, а также творческий конкурс. Участники мероприятия будут решать различные задачи и головоломки, проходить испытания и покажут свой творческий потенциал. Завершится мероприятие благотворительным флешмобом и премьерой фильма о первых предпринимателях Бурятии.

- Это мероприятие для тех, кто готов к повышению и развитию командного духа, расширению деловых контактов, поиску новых возможностей для развития своего дела. В бизнес-старте примут участие руководители и собственники бизнеса всех масштабов, самозанятые граждане, представители бизнес-объединений, органов власти, финансовых институтов и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, - рассказал Виктор Винокурцев, министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.  

Чтобы принять участие в Бизнес-старте необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» при поддержке Министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и всероссийской благотворительной инициативы #МойбизнесПомогает. Содействие в подготовке мероприятия оказывает Бурятское региональное отделение «Опора России». Вырученные средства, полученные за счет добровольных взносов команд участников и по итогам флэшмоба, будут направлены на поддержку специальной военной операции.

Возрастное ограничение: 16+

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