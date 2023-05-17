Экономика и бизнес 17.05.2023 в 17:44

94% предпринимателей и организаций сдают отчетность в электронном виде

Электронная отчетность имеет ряд преимуществ
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Текст: Иван Иванов
94% предпринимателей и организаций сдают отчетность в электронном виде
В 2022 году более 94% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предпочли электронную форму сдачи отчетности. При этом в сегменте налогоплательщиков, имеющих более 10 работников, этот показатель достигает 99%, а из числа организаций, имеющих менее 10 работников, работают с электронной отчетностью 80%.

Налоговый кодекс предоставляет компаниям с численностью до 100 человек и не являющихся плательщиками НДС, право выбора способа направления отчетности. Учитывая, что большинство компаний выбирает электронный вариант взаимодействия, в ближайшем будущем планируется полностью отказаться от бумажной отчетности. Развитие ЭДО в числе прочих программ вошло в Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Электронная отчетность имеет ряд преимуществ - нет необходимости обращаться в налоговый орган, услуга доступна 24/7, система автоматически проверяет правильность заполнения реквизитов и таким образом минимизирует ошибки, электронная отчетность никогда не потеряется.

Налогоплательщикам предоставляются необходимые сервисы для комфортной работы с электронной отчетностью. Сертификат электронной подписи можно получить бесплатно в УЦ ФНС России, на сайте ФНС России доступна специальная программа «Налогоплательщик ЮЛ». Кроме того, на сайте ФНС в пилотном режиме функционирует онлайн-сервис по направлению отчетности в налоговые органы.

Фото: «Номер один»
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