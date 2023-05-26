Эксперт о развитии «ТГК-14»: «Стратегический подход к менеджменту себя оправдал»

В этом году «ТГК-14» впервые в истории своего существования выпустила свои биржевые облигации. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме одного миллиарда рублей, однако в ходе сбора заявок, в связи с большой заинтересованностью инвесторов в ценных бумагах ПАО «ТГК-14», объем займа был увеличен до 3 млрд. 499,999 млн. рублей. Эксперты отмечают, что для ценных бумаг, находящихся в котировальном списке второго уровня, это очень серьёзные положительные показатели. В настоящий момент акции ПАО «ТГК-14» находятся в лидерах роста по отраслевому индексу «Электроэнергетика».





Начиная с зимы 2022 года, энергоснабжающая компания «ТГК-14», работающая в двух регионах Дальнего Востока, Забайкалье и Бурятии, стремительно наращивает темпы развития и капитализации. Эксперты связывают это с высокими компетенциями и активностью новых акционеров и топ-менеджмента.Рыночная капитализация ПАО «ТГК-14» по итогам закрытия торгов 25 мая зафиксировалась на отметке 12, 7 млрд. рублей. В начале мая аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА присвоило ПАО «ТГК-14» кредитный рейтинг ВВВ+(ru) со стабильным прогнозом. Ещё ранее аналогичный рейтинг компании присвоили сразу два агентства — «Эксперт РА» и Кредитное рейтинговое агентство «НКР».Оценивая факторы, которые привели компанию к такому успеху, эксперты обращают внимание на укрепление партнёрских связей «ТГК-14» с правительствами Забайкалья и Бурятии, рост показателей выработки тепла и электричества, внедрение современных корпоративных стандартов в управлении.- Сектор электроэнергетики долго был в аутсайдерах российского фондового рынка по множеству причин. Это и низкие темпы роста, дивидендная доходность, уступающая другим секторам рынка и большая инвестиционная программа. Да и качество корпоративного управления участникам рынка не нравилось. Но все сильно изменилось в последние полтора года. Сектор оказался чуть ли не единственным не пострадавшим от санкций на нашем фондовом рынке. Более того, он даже выиграл. Цена акций компаний электроэнергетики упала, как и у других, а финансовые показатели выросли. Начавшееся весной прошлого изменение структуры нашей экономики положительно влияет на сектор в целом и, особенно, на компании, находящиеся на востоке нашей страны. Также оказалось, что стратегический подход к управлению менеджментом энергокомпаний, который не давал сиюминутных результатов, на длинном горизонте времени себя более чем оправдал. И здесь можно выделить «ТГК-14». Акции компании оказались единственными в секторе, которые не просто выросли в 5 раз с осени прошлого года, но и почти достигли своих исторических максимумов, наблюдавшихся в далеком 2008 году. И после такого роста дивидендная доходность составляет около 5%. Это говорит о том, что инвесторы закладывают в цену акций дальнейший динамический рост финансовых показателей компании, - прокомментировал финансовый аналитик, ведущий РБК ТВ Владимир Левченко.По мнению эксперта, общая ситуация в экономике Российской Федерации сегодня характеризуется опережающим развитием восточных территорий и увеличением товарооборота с Азией – всё это создает большие возможности для бизнеса. Бизнесу же нужна энергия, которой его обеспечивают генерирующие компании. В этом свете «ТГК- 14» – один из лидеров сектора с хорошим потенциалом для развития, уверен Владимир Левченко.Напомним, председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев определил ключевым фактором выведения компании на новый уровень слаженную командную работу, при этом учитываются и интересы инвесторов.— Для компании – выпуск облигаций значимое событие. Это достаточно гибкий инструмент, который повысил интерес к энергетической компании как со стороны банков, так и розничных инвесторов. Также он дает надежную основу для дальнейшего развития стратегических проектов, возможность пополнять оборотные средства, улучшить структуру кредитного портфеля и удлинить сроки заимствования. Для нас приоритетно обеспечить гарантии доходности ценных бумаг — как акций, так и облигаций ПАО «ТГК-14», — отметил Константин Люльчев.Отметим, выработка электроэнергии ПАО «ТГК-14» в 1 квартале 2023 года составила 1 106, 759 млн кВт/ч — на 12% больше, чем в 1 квартале 2022 года. Полезный отпуск тепловой энергии — 1 847 тыс. Гкал, что на 2,6% выше показателя 1 квартала 2022 года. Выручка компании за 1 квартал 2023 года по РСБУ зафиксирована на уровне 5 267 млн рублей, что на 20,4% выше аналогичного показателя 2022 года. Показатели чистой прибыли по сравнению с прошлым годом также показали положительную динамику.Для участников фондового рынка также важен факт полного отсутствия нарушений раскрытия информации со стороны ПАО «ТГК-14». Данные индикаторы подтверждают высокий уровень корпоративного управления и системы контроля со стороны акционеров ПАО «ТГК-14» и регуляторов фондового рынка (ММВБ) и Центробанка РФ.На майском заседании совета директоров ПАО «ТГК-14» впервые за много лет было принято решение о распределении дивидендов по итогам 2022 года. Прозвучали отчёты об исполнении инвестиционной программы и бизнес-плана компании за 2022 год, а также были определены приоритеты в дальнейшем развитии. Основной акционер решил реинвестировать полученную прибыль в развитие компании.В целях повышения энергобезопасности регионов и обеспечения потребностей растущих микрорайонов в Чите и Улан-Удэ разработаны проекты расширения мощностей Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и Читинской ТЭЦ-1, что предусматривает строительство дополнительной инфраструктуры. Эти проекты получили поддержку на федеральном уровне. Во время своего визита в Бурятию в апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что можно и нужно субсидировать электрическую генерацию, а также обозначил перспективность газификации региона путём строительства ответвления от газотранспортной системы экспорта в КНР к Улан-Удэ. Энергетики ПАО «ТГК-14» со своей стороны неоднократно подчёркивали готовность выступить гарантирующими заказчиками больших объёмов газа – такие гарантии важны для расчётов рентабельности предлагаемой системы.Фото: «Номер один»