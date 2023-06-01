Экономика и бизнес 01.06.2023 в 14:29

««Ростелеком» призывает соблюдать правила проведения земляных работ

Летом количество обрывов кабеля из-за несогласованных работ заметно возрастает
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Текст: Иван Иванов
««Ростелеком» призывает соблюдать правила проведения земляных работ
«Ростелеком» напоминает руководителям организаций и жителям Бурятии о необходимости соблюдения «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», чтобы избежать повреждений кабеля. Проведение любых земляных работ в охранной зоне линейно-кабельных сооружений компании должно быть согласовано с местными администрациями и производиться в присутствии сотрудника оператора связи.

Перед проведением земляных работ юридические и физические лица должны обратиться в администрации Советского, Октябрьского или Железнодорожного района Улан-Удэ, в районах Бурятии — в сельские администрации.

«Чаще всего обрывы кабеля бывают в апреле–мае и в летний период во время ремонта и строительства зданий, ограждений, подземных коммуникаций: колодцев и выгребных ям. В результате подобные аварии наносят ущерб не только операторам, но и населению, которое остается без интернета, телевидения и телефонной связи. Также нарушается работа сетей связи коммерческих и государственных организаций», — подчеркнул директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.

«Ростелеком» в Бурятии обслуживает линий связи протяженностью более 16 000 км. В 2021 году из-за проведения несогласованных земляных работ на сетях компании зафиксировано 20, а в 2022 году — 10 аварий.

Оператор совместно с МВД Бурятии ведет работу по поиску нарушителей. Виновные лица возмещают материальный ущерб на проведение восстановительных работ: материалы, простой оборудования, а также судебные издержки.

«Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 578 от 9 июня 1995 г.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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