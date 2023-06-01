««Ростелеком» призывает соблюдать правила проведения земляных работ

«Ростелеком» напоминает руководителям организаций и жителям Бурятии о необходимости соблюдения «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», чтобы избежать повреждений кабеля. Проведение любых земляных работ в охранной зоне линейно-кабельных сооружений компании должно быть согласовано с местными администрациями и производиться в присутствии сотрудника оператора связи.Перед проведением земляных работ юридические и физические лица должны обратиться в администрации Советского, Октябрьского или Железнодорожного района Улан-Удэ, в районах Бурятии — в сельские администрации.«Чаще всего обрывы кабеля бывают в апреле–мае и в летний период во время ремонта и строительства зданий, ограждений, подземных коммуникаций: колодцев и выгребных ям. В результате подобные аварии наносят ущерб не только операторам, но и населению, которое остается без интернета, телевидения и телефонной связи. Также нарушается работа сетей связи коммерческих и государственных организаций», — подчеркнул директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.«Ростелеком» в Бурятии обслуживает линий связи протяженностью более 16 000 км. В 2021 году из-за проведения несогласованных земляных работ на сетях компании зафиксировано 20, а в 2022 году — 10 аварий.Оператор совместно с МВД Бурятии ведет работу по поиску нарушителей. Виновные лица возмещают материальный ущерб на проведение восстановительных работ: материалы, простой оборудования, а также судебные издержки.«Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 578 от 9 июня 1995 г.Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»