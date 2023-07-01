В погоне за Россией

Есть «бородатый» анекдот советской эпохи: «На сколько лет советское автомобилестроение отстало от японского? Навсегда». Рассматривая некоторые цифры, предоставляемые республиканским министерством экономики, невольно вспоминаешь этот анекдот. И понимаешь - чтобы достичь по ним среднероссийского уровня, предстоит пройти большой путь. Даже очень большой. Есть печальное подозрение, что идти придется долго.Основа развития жизни Бурятии – инвестиции. В социальную сферу, в экономику. Неважно, в каком направлении работает предприниматель - производит товары или услуги. Инвестиции нужны в любом случае, за исключением, может быть, предоставления очень мелких услуг, не оказывающих большого влияния на показатели республики.«ГОК «Озерный» - там ведутся строительно-монтажные работы, 600 работников участвуют именно в строительстве. Понятно, что ГОК «Озерный» сейчас построится. Задача у него до конца года, в первом полугодии 2024 года вступить уже в промышленное производство. И тогда там будет 1300 новых рабочих мест», - рассказал о сегодняшнем положении с одним из известных инвестпроектов на территории республики Владимир Хингелов, и. о. министра экономики Бурятии, на недавнем заседании в стенах Народного Хурала.Освоение еравнинского Озерного месторождения полиметаллов чиновники минэкономики называют одним из наиболее значимых для республики проектов. Он предполагает объем производства цинкового концентрата до 597 тыс. тонн, а свинцового - до 82 тыс. тонн.Чтобы добывать больше невозобновляемого сырья, в республике инвестируются миллиарды рублей. Так, успешно идет многолетний «урановый проект».- АО «Хиагда» реализует проекты по разработке месторождений «Количиканское», «Хиагдинское», «Вершинное», «Источное», «Дыбрынское», а также проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В 2022 году на реализацию данных проектов предприятием направлено 5,76 млрд рублей, - привело министерство еще один пример «Номер один».Чиновники напоминают, что в последние годы началась реализация ряда крупных инвестпроектов. АО «Улан-Удэнский авиационный завод» продвигает проект «Создание вертолета Ми-171А3 офшор.АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» в рамках диверсификации производства реализует инвестпроект по производству полимерных наконечников для пипеточных дозаторов. ОАО «Селенгинский ЦКК» занят модернизацией своего целлюлозно-картонного производства. Самым крупным реализованным инвестпроектом в растениеводстве является создание первой очереди комплекса для сушки и хранения зерна, зернобобовых и масличных культур в ООО «Куйтунское» (Тарбагатайский район). В строительной отрасли Бурятии в 2017 - 2022 гг. объем строительства вырос вдвое.«В развитии строительной отрасли немаловажную роль играют и бюджетные инвестиции», - отмечает министерство экономики.Однако даже нынешние дорогостоящие проекты, не только перечисленные, но и другие, не смогли помочь Бурятии достичь среднероссийских цифр по размеру инвестиций в основной капитал на душу населения. В прошлом году бурятский показатель составил 108,7 тыс. рублей. В России было 190 тысяч. В ДФО, развитию которого власть уделяет повышенное внимание, - 316,6 тысячи на душу населения.Какова же у нас роль в инвестировании внебюджетных денег? Не получается ли так, что основные инвестиции приходят из бюджета?В минувшем году республиканский показатель инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) на душу населения составил в Бурятии 87 тыс. рублей (в России - 160,5 тысячи). Вроде бы удельная доля инвестиций внебюджета в республике неплоха. Но, как и везде, здесь есть нюансы.- Основной вклад внебюджетных инвестиций обеспечен за счет таких предприятий, как ООО «Озерное», АО «Хиагда», АО «Разрез Тугнуйский», а также за счет реализации инвестиционных программ АО «РЖД» и ПАО «ФСК ЕЭС» (строительство подстанций «Нижнеангарская» и ВЛ 500 кВ «Усть-Кут-Нижнеангарская»), - пояснили «Номер один» в минэкономики республики.Посмотрим внимательнее. К примеру, АО «Хиагда». С помощью интернета можно легко узнать, что его учредителем является АО «Атомредметзолото», входящее в горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом». «Хиагду» вполне можно назвать квазигосударственной организацией. Но по сложившейся традиции инвестиции этого предприятия в разработку стратегических урановых залежей статистика относят к категории внебюджетных.Так что не надо думать, что внебюджетные инвестиции это вложения каких-то сугубо частных предпринимателей. Есть нюансы, когда фирмы могут оказаться, образно говоря, «родственниками» государства.Бурятские чиновники демонстрируют веру в светлое будущее республики, которой они управляют.«Нельзя сказать, что Республика Бурятия - слабый регион, который не способен дать заметного экономического роста самостоятельно. Наша республика обладает уникальным природноресурсным потенциалом. По запасам и разнообразию полезных ископаемых Бурятия занимает одно из ведущих мест в России. Бурятия занимает важное стратегическое положение в транспортной системе России: через нее проходят две федеральные трассы, Транссиб и БАМ. Бурятия - связующий транспортно-коммуникационный мост России с Монголией, Китаем и другими странами АТР. Республика обладает неоспоримыми преимуществами в сфере этнокультурного потенциала и развития туризма. На территории республики находится большая часть акватории крупнейшего в мире озера Байкал. Однако нельзя не согласиться и с тем, что республика является дотационным регионом», - говорят в «коридорах власти».- Объем частных инвестиций в основной капитал на душу населения к 2022 году увеличился на 65,4% по сравнению с 2019 годом (в среднем по России – на 38,9%), - констатировало «экономическое» ведомство.Чтобы сравняться со среднероссийской цифрой, республике надо постоянно показывать темпы прироста, которые значительно опережают среднероссийские. Где найти столько частников-инвесторов? Это нелегкая задача. По этой причине вызывает сомнение то, что Бурятия когда-нибудь здесь выйдет на среднероссийский уровень.Чтобы «заманить» капитал в Бурятию, власти вводят льготы для поддержки инвесторов, стараются обеспечить им легкий старт и поддержку в первые годы работы, сократить административные барьеры, предоставляют госгарантии, развивают государственно-частное партнерство и т. д.Опросы предпринимателей говорят, что уменьшились сроки подключения к электросетям с 72 дней до 65, постановки на кадастровый учет - с 30 дней до 19. Снизилась доля компаний, столкнувшихся с административным давлением - с 34% до 26%. Улучшилась оценка качества регионального законодательства о защите и поддержке инвесторов (с 3,7 балла до 4,6 балла).Уровень инвестиций в развитие влияет на то, сколько собственных налоговых, неналоговых доходов приходится в Бурятии на душу местного населения.- Этот показатель стабильно растет, - порадовало минэкономики.В 2020 году он равнялся 37,7 тыс. рублей. В последующие годы - 47,2 тысячи и 56,8 тысячи. Но дело в том, что по России он также растет. По России аналогичные цифры продемонстрировали рост с 73,9 тысячи до 93,8 тысячи. В этом «подушевом» аспекте республике далеко до среднероссийского показателя.- Отставание от него сохранялось, но не нарастало, что свидетельствует о движении темпами не ниже среднероссийских, - бодрится в итоге минэкономики республики.Подушевые показатели тем и примечательны, что высчитываются на душу населения. Думаем, бурятские цифры имеют шанс сравняться со средними по стране, например, если численность населения Бурятии (из-за отъезда людей, роста смертности и снижения рождаемости) упадет до 800 тыс. человек, а темпы роста добычи полезных ископаемых сохранятся. Разумеется, если во всей России тоже не усилится депопуляция.Фото: «Номер один»