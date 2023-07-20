Экономика и бизнес 20.07.2023 в 17:52

В Бурятии более 10 тысяч человек получили поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство»

Центр «Мой бизнес» ведёт активную работу по реализации мероприятий нацпроекта
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии более 10 тысяч человек получили поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство»
В Бурятии центр «Мой бизнес» ведёт активную работу по реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в Минпромторге республики, за первое полугодие центр оказал поддержку в виде консультаций, обучающих мероприятий, организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках, разработки бизнес-планов, сертификации продукции и т.д. более 10 тысячам человек.
 
«Мой бизнес» оказал 1894 услуги, 101 предприниматель включен в реестр социальных предприятий и осуществлена регистрация 137 субъектов МСП. Поддержку регионального центра инжиниринга получили 275 производственных предприятий. Также в первом полугодии услуги оказаны 191 экспортеру, 11 предпринимателей Бурятии заключили экспортные контракты в объеме 11,1 млн. долл. США.

В Минпромторге отметили, что в 2023 году из федерального и регионального бюджетов на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» выделено более 200 млн. рублей.  

«Всё необходимо сделать для того, чтобы количество предприятий, предпринимателей увеличивалось и им было удобно работать. Потому что именно малый и средний бизнес будет являться катализатором, драйвером экономического развития России, её суверенитета, как экономического, так и промышленного, и финансового», - сказал председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Фото: «Номер один»
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