Экономика и бизнес 26.07.2023 в 13:33
От кровли до фасада
Шифер нового поколения набирает популярность на рынке Бурятии
Текст: Валентин Соколов
Современная промышленность развивается семимильными шагами, и на рынке стройматериалов то и дело появляются новинки. И все же одним из самых популярных среди потребителей продуктов остается шифер. Как же так вышло, что «скучный» материал, пусть и проверенный годами, попрежнему пользуется большим спросом?
Оказывается, производители шифера тоже времени даром не теряли - они последовательно совершенствовали свой продукт с учетом растущих требований современного домостроения и, конечно же, запросов покупателей. В первую очередь внимание было уделено внешнему виду и ассортименту товара. Наряду с традиционным серым шифером предприятия стали выпускать красный, синий, зеленый… Материал заиграл сотнями цветов и оттенков! Гармонично сочетать их между собой или оставаться верным классике - теперь потребитель решает сам. Широкая цветовая палитра кровельных и фасадных листов не ограничивает его в выборе.
Кроме того, современный шифер стал еще надежнее и безопаснее: при его изготовлении используют, в частности, хризотил - экологически чистый подвид асбеста и портландцемент стабильно высокого качества.
Есть у материала и другие важные достоинства - практичность, долговечность. Срок службы хризотилцементных листов составляет 50 лет, а то и больше. Они не подвергаются коррозии, легко поддаются обработке, просты в монтаже, устойчивы к воздействиям внешней среды.
Один из известных и надежных поставщиков шифера - ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»), крупнейшее в Сибири предприятие по производству хризотилцементных изделий. Помимо кровельных листов различных профилей красноярская компания выпускает плоские прессованные и непрессованные листы, цветную кровлю и фасадные плиты, трубы напорные и безнапорные, фиброцементный сайдинг.
Продукция комбината давно зарекомендовала себя на строительном рынке России, Бурятия не стала исключением.
- Мы готовы предложить потребителям комплексные решения по внешней отделке любых зданий: частных и многоквартирных домов, крупных объектов социального назначения, объектов коммерческой недвижимости, - отмечает управляющий директор компании Владимир Геберлейн. - На протяжении многих лет предприятие активно содействует развитию строительной отрасли Республики Бурятия, ведет работу с отдельными компаниями и региональным фондом капитального ремонта. Со временем меняется структура продаж. Если раньше мы поставляли партнерам в основном волновой и плоский шифер, то в последние годы заметно увеличивается доля отгрузок более современных материалов, которые выпускаем. Интерес к ним активно растет.
Фасадная продукция красноярского комбината используется, в частности, при возведении школы для детей с ограниченными возможностями в г. УланУдэ. Современное, стильное и красочное здание притягивает взгляды необычным дизайном. Сейчас строительство объекта находится на завершающей стадии, фасад здания полностью готов. Для его облицовки строительная компания использовала фиброцементные плиты «Виколор» комбината «Волна». Выбор на них пал не случайно - строители по достоинству оценили яркие цвета, надежное качество и безопасность эксплуатации. Продукция выполнена из негорючего и экологичного материала.
Широкое применение находят не только фасады производства комбината «Волна». Востребованы в строительстве и выпускаемые предприятием цветные кровельные листы «Волнаколор». Это надежный, бесшумный, устойчивый к атмосферным воздействиям материал. Весной этого года цветная кровля «Волны» украсила объект капитального ремонта на улице Пристанской в УланУдэ.
Фасадная и кровельная продукция предприятия также поставлялась для строительства Дома детского творчества в поселке Каменске Кабанского района Бурятии.
Один из партнеров «Волны» в УланУдэ - компания ООО «Авангард Инжиниринг».
- Мы работаем с комбинатом более восьми лет. Предприятие имеет статус не только надежного партнера, но и производителя продукции высокого качества. Спрос на изделия неуклонно растет, за годы сотрудничества мы осуществили поставки на ряд значимых объектов республики, - говорит коммерческий директор ООО «Авангард Инжиниринг» Виталий Калинин.
Комбинат «Волна» постоянно ведет работу по совершенствованию производственного процесса, внедрению новых технологий и модернизации оборудования.
Приобрести продукцию предприятия можно у его партнеров в Бурятии или напрямую в Красноярске.
Адрес: ул. Мусоргского, 15; тел. 88002500210, www.volnakr.ru.
Фото ООО «Комбинат «Волна»
ООО Комбинат «Волна». Реклама. EridLdtCKKQQL
Оказывается, производители шифера тоже времени даром не теряли - они последовательно совершенствовали свой продукт с учетом растущих требований современного домостроения и, конечно же, запросов покупателей. В первую очередь внимание было уделено внешнему виду и ассортименту товара. Наряду с традиционным серым шифером предприятия стали выпускать красный, синий, зеленый… Материал заиграл сотнями цветов и оттенков! Гармонично сочетать их между собой или оставаться верным классике - теперь потребитель решает сам. Широкая цветовая палитра кровельных и фасадных листов не ограничивает его в выборе.
Кроме того, современный шифер стал еще надежнее и безопаснее: при его изготовлении используют, в частности, хризотил - экологически чистый подвид асбеста и портландцемент стабильно высокого качества.
Есть у материала и другие важные достоинства - практичность, долговечность. Срок службы хризотилцементных листов составляет 50 лет, а то и больше. Они не подвергаются коррозии, легко поддаются обработке, просты в монтаже, устойчивы к воздействиям внешней среды.
Один из известных и надежных поставщиков шифера - ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»), крупнейшее в Сибири предприятие по производству хризотилцементных изделий. Помимо кровельных листов различных профилей красноярская компания выпускает плоские прессованные и непрессованные листы, цветную кровлю и фасадные плиты, трубы напорные и безнапорные, фиброцементный сайдинг.
Продукция комбината давно зарекомендовала себя на строительном рынке России, Бурятия не стала исключением.
- Мы готовы предложить потребителям комплексные решения по внешней отделке любых зданий: частных и многоквартирных домов, крупных объектов социального назначения, объектов коммерческой недвижимости, - отмечает управляющий директор компании Владимир Геберлейн. - На протяжении многих лет предприятие активно содействует развитию строительной отрасли Республики Бурятия, ведет работу с отдельными компаниями и региональным фондом капитального ремонта. Со временем меняется структура продаж. Если раньше мы поставляли партнерам в основном волновой и плоский шифер, то в последние годы заметно увеличивается доля отгрузок более современных материалов, которые выпускаем. Интерес к ним активно растет.
Фасадная продукция красноярского комбината используется, в частности, при возведении школы для детей с ограниченными возможностями в г. УланУдэ. Современное, стильное и красочное здание притягивает взгляды необычным дизайном. Сейчас строительство объекта находится на завершающей стадии, фасад здания полностью готов. Для его облицовки строительная компания использовала фиброцементные плиты «Виколор» комбината «Волна». Выбор на них пал не случайно - строители по достоинству оценили яркие цвета, надежное качество и безопасность эксплуатации. Продукция выполнена из негорючего и экологичного материала.
Широкое применение находят не только фасады производства комбината «Волна». Востребованы в строительстве и выпускаемые предприятием цветные кровельные листы «Волнаколор». Это надежный, бесшумный, устойчивый к атмосферным воздействиям материал. Весной этого года цветная кровля «Волны» украсила объект капитального ремонта на улице Пристанской в УланУдэ.
Фасадная и кровельная продукция предприятия также поставлялась для строительства Дома детского творчества в поселке Каменске Кабанского района Бурятии.
Один из партнеров «Волны» в УланУдэ - компания ООО «Авангард Инжиниринг».
- Мы работаем с комбинатом более восьми лет. Предприятие имеет статус не только надежного партнера, но и производителя продукции высокого качества. Спрос на изделия неуклонно растет, за годы сотрудничества мы осуществили поставки на ряд значимых объектов республики, - говорит коммерческий директор ООО «Авангард Инжиниринг» Виталий Калинин.
Комбинат «Волна» постоянно ведет работу по совершенствованию производственного процесса, внедрению новых технологий и модернизации оборудования.
Приобрести продукцию предприятия можно у его партнеров в Бурятии или напрямую в Красноярске.
Адрес: ул. Мусоргского, 15; тел. 88002500210, www.volnakr.ru.
Фото ООО «Комбинат «Волна»
ООО Комбинат «Волна». Реклама. EridLdtCKKQQL
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