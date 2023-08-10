«Ростелеком» обеспечил мобильной связью жителей поселка Исток

В поселке Исток Прибайкальского района Бурятии появились сотовая связь и беспроводной интернет четвертого поколения (LTE/4G) «Ростелекома». Более 100 жителей населенного пункта могут подключить услуги оператора.Как сообщили в пресс-службе компании, строительные работы выполнены по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), разработанному специально для сёл с численностью от 100 до 500 жителей. В регионе программа реализуется с 2021 года, в результате — на территории республики становится все меньше «белых пятен», где отсутствуют беспроводной интернет и голосовая мобильная связь.«За два года современные телекоммуникационные услуги стали доступны в 57 населенных пунктах республики, в которых совокупно проживают около 20 тысяч человек. Для жителей Истока появление надежной связи и мобильного интернета стало долгожданным событием. Теперь им доступны более комфортные условия для работы, учебы и отдыха, а туристам, приезжающим на озеро Котокель, — быстрый и стабильный доступ в Сеть», — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Поселок Исток находится в 163 км от Улан-Удэ и в 110 км от районного центра — села Турунтаево, поэтому с появлением интернета жителям населенного пункта будет намного удобнее решать бытовые вопросы онлайн. Например, теперь они смогут получить необходимые справки или подать заявление в электронном формате на сайте «Госуслуги».Из-за особенностей ландшафта — поселок расположен в гористой местности вдоль берега озера Котокель — оператор установил в Истоке сразу две базовые станции.«Это единичный случай в республике, когда было разработано подобное техническое решение, которое помогло обеспечить максимальную зону покрытия связью всего населенного пункта. В этом году строительство по проекту УЦН 2 продолжается, сейчас работы идут в пяти населенных пунктах: Ахалик, Алаг-Шулун, Хурга, Хара-Хужир, Атхатай. Там базовые станции заработают через 1,5-2 месяца — до конца сентября», — сообщил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.Напомним, с начала 2023 года мобильная связь «Ростелекома» появилась у жителей 14 сёл республики: Старые ключи, Монгой, Тохорюкта, Дунгуй, Ашанга, Харитоново, Кибалино, Хулдат, Шулута, Макаринино, Далахай, Хонхино, Холодная и Уоян. Решение, где будут построены базовые станции, принимали жители Бурятии, проголосовавшие на портале госуслуг.Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»