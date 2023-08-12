Экономика и бизнес 12.08.2023 в 11:22
Предпринимателям Бурятии предлагают проверить свои организации в налоговом реестре
Сделать это можно на сайте налоговой службы
Текст: Иван Иванов
В рамках исполнения федерального закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» налоговые органы проводят обновление реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. В том числе исключаются организации и индивидуальные предприниматели, не представившие отчётности.
«Включение субъекта предпринимательства в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства является основанием для получения мер государственной поддержки», - напоминают в Минпромторге Бурятии.
В этой связи Минпромторг предлагает предпринимателям проверить нахождение организации, ИП в едином реестре через сайт налоговой службы путём введения ИНН (ОГРН, названия организации, ИП) в поисковую строку. При получении отрицательного ответа необходимо направить в налоговый орган требуемые сведения.
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
«Включение субъекта предпринимательства в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства является основанием для получения мер государственной поддержки», - напоминают в Минпромторге Бурятии.
В этой связи Минпромторг предлагает предпринимателям проверить нахождение организации, ИП в едином реестре через сайт налоговой службы путём введения ИНН (ОГРН, названия организации, ИП) в поисковую строку. При получении отрицательного ответа необходимо направить в налоговый орган требуемые сведения.
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».