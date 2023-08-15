Экономика и бизнес 15.08.2023 в 16:29
Бизнесменов Бурятии приглашают на онлайн-тренинг «Техника продаж»
Обучение пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Текст: Иван Иванов
Минпромторг Бурятии приглашает предпринимателей на онлайн-тренинг на тему «Техника продаж». Обучение пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Спикером мероприятия выступит Татьяна Максимова — основатель и директор группы образовательных организаций «Бизнес-Развитие», амбассадор центра «Мой бизнес» (г. Липецк), омбудсмен в сфере образования при президентском уполномоченном по защите прав предпринимателей Липецкой области, член Совета и Правления ТПП Липецкой области, сертифицированный эксперт WorldSkills Россия в компетенции «Предпринимательство», социальный предприниматель, бизнес-тренер, тьютор развития эмоционального интеллекта EACEIP, фасилитатор, сертифицированный тренер по программам в сфере развития малого и среднего бизнеса Министерства экономического развития РФ, спикер бизнес и образовательных конференций. Опыт работы бизнес-тренером более 17 лет. За последние 10 лет провела более 680 образовательных программ в 17 регионах страны.
В программе тренинга:
1. Анализ основных ошибок в построении отдела продаж.
2. Аудит отдела продаж - совместный разбор текущей ситуации проектов.
3. Финансовая цель, декомпозиция плана продаж.
4. Система контроля, мониторинг.
5. Ресурсы автоматизации.
6. Операционка, регламенты, инструменты.
7. Система мотивации.
8. Рекрутинг, обучение, мотивация, увольнение.
9. Регулярный менеджмент в отделе продаж.
Тренинг подойдет как для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности. По окончании мероприятия все участники получат сертификаты в электронном виде.
Организатором мероприятия является центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга РБ. Вебинар состоится 18 августа с 12 до 15 часов.
Регистрация по ссылке.
Возрастное ограничение: 14+
Спикером мероприятия выступит Татьяна Максимова — основатель и директор группы образовательных организаций «Бизнес-Развитие», амбассадор центра «Мой бизнес» (г. Липецк), омбудсмен в сфере образования при президентском уполномоченном по защите прав предпринимателей Липецкой области, член Совета и Правления ТПП Липецкой области, сертифицированный эксперт WorldSkills Россия в компетенции «Предпринимательство», социальный предприниматель, бизнес-тренер, тьютор развития эмоционального интеллекта EACEIP, фасилитатор, сертифицированный тренер по программам в сфере развития малого и среднего бизнеса Министерства экономического развития РФ, спикер бизнес и образовательных конференций. Опыт работы бизнес-тренером более 17 лет. За последние 10 лет провела более 680 образовательных программ в 17 регионах страны.
В программе тренинга:
1. Анализ основных ошибок в построении отдела продаж.
2. Аудит отдела продаж - совместный разбор текущей ситуации проектов.
3. Финансовая цель, декомпозиция плана продаж.
4. Система контроля, мониторинг.
5. Ресурсы автоматизации.
6. Операционка, регламенты, инструменты.
7. Система мотивации.
8. Рекрутинг, обучение, мотивация, увольнение.
9. Регулярный менеджмент в отделе продаж.
Тренинг подойдет как для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности. По окончании мероприятия все участники получат сертификаты в электронном виде.
Организатором мероприятия является центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга РБ. Вебинар состоится 18 августа с 12 до 15 часов.
Регистрация по ссылке.
Возрастное ограничение: 14+
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