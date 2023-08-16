В Бурятии скупают доллары

Вчера Банк России неожиданно повысил ключевую процентную ставку с 8,5 до 12%, что было экстренным шагом, чтобы попытаться остановить падение рубля. Экстренное совещание Банка России состоялось после того, как в понедельник курс рубля по отношению к доллару превысил отметку в 100 рублей за одну единицу американской валюты.- Вчерашнее повышение ставки лишь временно замедлит кровотечение из финансовой системы страны, но ударит прежде всего по промышленности, - заявил известный улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. – Это попытка главы Банка России Эльвиры Набиуллиной стабилизировать курс, но рычагов влияния на ситуацию у нее немного. Курс доллара будет расти.По словам экономиста, помимо сложностей в промышленности, дорожающие кредиты ударят по предприятиям ВПК. Несладко придется будущим ипотечникам. Уже на этой неделе стоимость ипотечных кредитов вырастет в цене, что отсечет многих заемщиков от рынка вторичного жилья Бурятии. Это может стать триггером для падения цен на жилье, чего сегодня ждут многие потенциальные заемщики. Добавим, что как сообщили «Номер один» риэлторы, «во вторник в Улан-Удэ резко увеличились показы квартир – заемщики, которым банки одобрили кредиты с зафиксированной «старой» ставкой, стремятся воспользоваться кредитами, пока ставки не поднялись».Что касается повышения ставки, то на курс валюты она влияния пока не оказала. Да, видя решительность регулятора, валютные спекулянты поначалу сдали назад, и курс доллара во вторник сначала упал на несколько рублей. Однако затем покупки возобновились, и рубль снова взял курс на 100 за доллар и выше.- Для валютных интервенций с целью удержания курса у Банка России слишком мало «боеприпасов», - полагают экономисты. Есть некоторые размороженные активы в юанях и золото. Однако значительная часть долларовых активов Стабфонда заморожена западными странами, и воспользоваться ими можно будет лишь в случае, когда страна помирится с пулом ведущих западных стран. Так что пока жителям Бурятии придется жить в новой реальности с дорогим долларом, высокими ценами на импортные товары и растущими кредитными ставками.Фото: «Номер один»