Экономика и бизнес 16.08.2023 в 12:13

Мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год вырос на 16%

Абоненты сотовой связи все активнее пользуются онлайн-кинотеатрами в своих смартфонах
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Текст: Константин Воронов
Мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год вырос на 16%
По итогам первого полугодия 2023 года аналитики МегаФона зафиксировали рост мобильного трафика видеосервисов вместе с ростом числа их пользователей. Увеличивается и средняя сессия просмотра.

Как сообщили в пресс-службе компании, за шесть месяцев 2023 года мобильный трафик в онлайн-кинотеатрах вырос на 16%, при этом число пользователей этих сервисов выросло на 13%. По сравнению с первым полугодием прошлого года киноманы стали больше времени проводить за просмотром видеоконтента: средняя продолжительность пользовательской сессии на мобильных устройствах выросла на 4% и составила 35 минут.

Другим показателем растущей популярности видеосервисов в мобильном формате стал рост количества активных приложений у пользователей: за первые шесть месяцев этого года на одного фаната онлайн-кино пришлось в среднем 2,4 видеосервиса, против 2,2 – в первом полугодии 2022-го. Потребители все реже выбирают только один видеосервис для просмотра, предпочитая переключаться между платформами. Количество абонентов с одним приложением онлайн-кинотеатра сокращается, при этом растет доля тех, кто предпочитает от 2 до 4 видеосервисов (48% от всех пользователей).

Пользователи чаще всего смотрят онлайн-кинотеатры в четверг и воскресенье, в эти дни трафик значительно возрастает. При этом на горизонте полугода пик активности приходится на январские и майские праздники, а спад – на вторую половину апреля.

Наиболее активно росла доля пользователей возрастной категории 25-35 лет: если годом ранее она составляла 43% от всех клиентов онлайн-кинотеатров, то в январе-июне 2023 года их доля достигла уже 50%. Доля зрителей возрастом 17-25 лет за год не изменилась и составила 26% в общей доле зрителей. А вот аудитория старше 35 лет стала меньше смотреть онлайн-кинотеатры.

Рост числа пользователей онлайн-кинотеатров на мобильных устройствах обусловлен в том числе и развитием самих гаджетов: доля продаж смартфонов с наибольшей диагональю экрана и его разрешения растет год от года, как и их ассортимент. Так, в розничной сети МегаФона и Yota за первое полугодие 2023 года продажи смартфонов с диагоналями 6.7"– 6.9" выросли с 5% до 32% от всех продаж мобильных телефонов. Самыми популярными смартфонами с диагональю 6.7"– 6.9" в 2023 году стали Honor X8, Huawei Nova Y70, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, TECNO Camon 19, Tecno Pova3, Tecno Pova2.

Фото: «Номер один»
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