Экспортеры Бурятии стали одними из лучших в ДФО

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» определила победителей в Дальневосточном федеральном округе. Итоги сообщили на официальном сайте конкурса.

Лидерами округа по экспортным результатам стали Республика Бурятия, Приморский и Хабаровский края. Компании из этих субъектов заняли больше всего призовых мест: 13, 11 и 9 соответственно.

«Из-за санкционного давления наш бизнес прошел проверку на прочность. И показал, что, несмотря на искусственно создаваемые сложности со стороны недружественных стран, российская продукция по-настоящему качественная, надежная и конкурентоспособная. Успехи бурятских компаний, вошедших в число лучших экспортеров в Дальневосточном федеральном округе - яркое тому подтверждение. Уверен, истории призеров «Экспортера года» вдохновят других предпринимателей на новые свершения не только внутри России, но и на внешних рынках»,

- отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Отметим, в число победителей также вошли туристические фирмы Бурятии, несмотря на непростую ситуацию с ними в нашем регионе: как сообщал «Номер один», огромное количество турфирм расположено вблизи озера Байкал, где сейчас действуют серьезные ограничения. Они мешают как предпринимателям, так и местным жителям, которые выходили на митинг за поправки в закон о защите Байкала – сейчас в связи с федеральным законом на озере нельзя даже вырыть противопожарные разрывы.

Как сообщал «Номер один», Госдума в июле на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 2030 года провести вырубку деревьев для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные сооружения и дороги, расположенные на берегу Байкала.

По мнению инициаторов внесения изменений, это нужно, в том числе, для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов.





Фото: Номер один