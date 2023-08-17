Экономика и бизнес 17.08.2023 в 17:55

В Бурятии пройдет вебинар «Юридические аспекты самозанятости»

Обучение состоится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии пройдет вебинар «Юридические аспекты самозанятости»
Минпромторг Бурятии приглашает всех заинтересованных принять участие в вебинаре «Юридические аспекты самозанятости». Спикером мероприятия выступит Елена Макарова, кандидат экономических наук, магистр юриспруденции, предприниматель, основатель Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».

На вебинаре будут рассмотрены вопросы, касающиеся специфики применения налога на профессиональный доход как самозанятыми, так и индивидуальными предпринимателями, в том числе вопросы, касающиеся организации документооборота с плательщиками НПД, обработки самозанятыми персональных данных своих клиентов и контрагентов, нюансы маркировки и сертификации, а также вопросы государственной поддержи самозанятых.

По окончании мероприятия все участники получат сертификаты в электронном виде.

Онлайн-тренинг состоится 21 августа. Регистрация по ссылке.

Организатор проведения мероприятия - центр предпринимательства «Мой бизнес» при Минпромторга РБ.

Возрастное ограничение: 14+
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самозанятые

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