Экономика и бизнес 17.08.2023 в 17:55
В Бурятии пройдет вебинар «Юридические аспекты самозанятости»
Обучение состоится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Текст: Иван Иванов
Минпромторг Бурятии приглашает всех заинтересованных принять участие в вебинаре «Юридические аспекты самозанятости». Спикером мероприятия выступит Елена Макарова, кандидат экономических наук, магистр юриспруденции, предприниматель, основатель Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».
На вебинаре будут рассмотрены вопросы, касающиеся специфики применения налога на профессиональный доход как самозанятыми, так и индивидуальными предпринимателями, в том числе вопросы, касающиеся организации документооборота с плательщиками НПД, обработки самозанятыми персональных данных своих клиентов и контрагентов, нюансы маркировки и сертификации, а также вопросы государственной поддержи самозанятых.
По окончании мероприятия все участники получат сертификаты в электронном виде.
Онлайн-тренинг состоится 21 августа. Регистрация по ссылке.
Организатор проведения мероприятия - центр предпринимательства «Мой бизнес» при Минпромторга РБ.
Возрастное ограничение: 14+
На вебинаре будут рассмотрены вопросы, касающиеся специфики применения налога на профессиональный доход как самозанятыми, так и индивидуальными предпринимателями, в том числе вопросы, касающиеся организации документооборота с плательщиками НПД, обработки самозанятыми персональных данных своих клиентов и контрагентов, нюансы маркировки и сертификации, а также вопросы государственной поддержи самозанятых.
По окончании мероприятия все участники получат сертификаты в электронном виде.
Онлайн-тренинг состоится 21 августа. Регистрация по ссылке.
Организатор проведения мероприятия - центр предпринимательства «Мой бизнес» при Минпромторга РБ.
Возрастное ограничение: 14+
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