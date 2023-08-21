Экономика и бизнес 21.08.2023 в 11:09

В Бурятии региональный фонд развития промышленности выдал 12 льготных займов

Льготные займы выдаются по ставке 3% годовых сроком до 7 лет
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии региональный фонд развития промышленности выдал 12 льготных займов
В Бурятии Фонд развития промышленности принимает активное участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в Минпромторге, с начала 2023 года Фонд выдал 12 льготных целевых займов на сумму 228,3 млн. руб. по льготной ставке 3% годовых.

- За счет льготного финансирования оказана поддержка промышленным предприятиям отраслей производства строительных материалов, обработки металла, производства оборудования, деревообработки, производства тары из легких металлов, швейного производства. Также в 1 полугодии при поддержке Регионального ФРП запущены производство жестяной банки для консервов, проведена модернизация швейного производства и запущено производство сухих смесей,- рассказал руководитель Регионального фонда развития промышленности Владимир Слепнев.

Фонд развития промышленности Республики Бурятия оказывает государственную поддержку в форме целевых займов по ставке 3% годовых сроком до 7 лет.

Региональный фонд развития промышленности находится по адресу: г. Улан-Удэ, Смолина, 65.

Телефон горячей линии - 8 800 303-01-23, сайт msp03.ru

Фото: Минпромторг Бурятии
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