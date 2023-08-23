Экономика и бизнес 23.08.2023 в 15:58

Бурятия договорилась по цене на газ

Его будет поставлять Иркутская нефтяная компания
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Текст: Константин Воронов
Бурятия договорилась по цене на газ
Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников встретился с генеральным директором Иркутской нефтяной компанией Яковом Гинзбургом. Главной темой обсуждения стал вопрос стоимости сжиженного природного газа для теплоснабжения Северобайкальска. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, участники проработали несколько вариантов поставки газа и в итоге нашли оптимальный вариант. В ближайшее время будет заключено соглашение о сотрудничестве.

Как отметил ранее Евгений Луковников, решение этого вопроса затянулось в связи с высокой стоимостью газа, предлагаемого разными компаниями.

«Главный вопрос который прорабатываем - стоимость сжиженного природного газа. Этот вопрос уже не первый раз поднимаем, однако к общим выгодным условиям не приходим. Для нас самое главное - не увеличивать стоимость тарифа для населения. Учитывая, что цена самого газа дороже угля, даже не берем во внимание строительство завода по сжижению, логистику и т.п, тариф получается достаточно высоким. Хочу отметить, что вопрос поставки газа в Северобайкальск достаточно сложный, есть много нюансов, благодаря которым процесс постоянно затягивается»,- отмечал зампред.  

В итоге долгих переговоров ООО «Иркутская нефтяная компания» предложила наиболее оптимальный вариант, исключив из стоимости газа несколько пунктов затрат. Тем самым цена за тонну топлива стала значительно ниже.

«В связи с этим мы можем заходить в процесс», - сообщил Евгений Луковников, - «В ближайшее время подготовим и подпишем соглашение».

Напомним, в Северобайкальске планируется перевести на газ две котельные. В городе Усть-Кут Иркутской области будет построена станция по сжижению природного газа, далее СПГ будет доставляться на север Байкала по железной дороге. И уже в Северобайкальске установят склады по хранению газа, которые будут обеспечивать топливом газовые котельные. При газификации города ставится главное условие, чтобы расходы на модернизацию не легли на плечи жителей. Как отметил зампред, это наиболее экономичный вариант для региона.

Фото: russianstock.ru
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газификация

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