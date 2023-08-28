Экономика и бизнес 28.08.2023 в 11:10

В Улан-Удэ на «Приборку» девушки идут работать токарями

На предприятии молодым специалистам готовы предложить хорошие условия и высокую зарплату
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ на «Приборку» девушки идут работать токарями
Выпускница БРИТа 19-летняя Олеся Герасименко после окончания колледжа пришла работать на Улан-Удэнское приборостроительное объединение (входит в АО «КРЭТ»). На предприятии она работает токарем (!) и уже получила 4-й разряд.

- Многие мои знакомые пошли учиться на менеджеров, юристов, экономистов. Я понимаю, что каждая профессия нужна и каждая важна. Но многие сейчас не могут устроиться на работу. Там конкурс 20 резюме на одно рабочее место, - рассказывает Олеся Герасименко. - Да и молодых специалистов брать не особо хотят, особенно в сравнении с опытными профессионалами, которые также ищут работу. А у токарей нет конкуренции, даже молодой специалист – нарасхват. Для токарей создают отличные условия работы. И я выбрала «Приборку»!


Получить профессию токаря девушке советовали родственники.

- Завод — это всегда хорошо. А тётя работает в школе, и её бывшая выпускница поступила на токаря и сказала «неплохо, попробуйте». Я и решила попробовать, - говорит Олеся Герасименко.

На предприятии, в свою очередь, работой девушки довольны.

- Схватывала на лету, всё у неё получалось. И вот сейчас она - замечательный токарь, и мы очень рады, что к нам приходят такие люди. Помогает нам выполнять план, и у нас на неё очень большие надежды, - говорит мастер производственного участка Улан-Удэнского приборостроительного объединения.

Немаловажную роль при выборе работы для Олеси Герасименко сыграла и зарплата. Сейчас молодые специалисты с высшим образованием в лучшем случае начинают с зарплаты 25-30 тысяч рублей. Начинающие токари на заводе получают 50 тысяч, а опытные – 100-150 тысяч.

- Зарплаты у нас достаточно высокие. Действуют социальные пакеты. Мы очень ценим молодых ребят. Молодёжь сейчас уникальная. Ребята стараются, это видно, - отмечает гендиректор Улан-Удэнского Приборостроительного объединения Владимир Лучников.

На предприятии сообщили, что они готовы брать на работу и людей без опыта. Профессии токаря научат непосредственно на производстве. Обучение длится 4 месяца, во время обучения ученикам платится стипендия.

Что касается токарей с разрядом, то с ними предприятие готово обсудить и график работы, и желаемую зарплату. В связи с импортозамещением, заказов у приборостроительного объединения становится все больше, а с ними и потребность в квалифицированных специалистах.

Если вы заинтересовались работой на Приборостроительном объединении, обращайтесь в отдел кадров предприятия по адресу: Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева 7. Телефоны: +7 (3012) 44-15-95, +7-914-830-10-48.

Фото: Улан-Удэнского Приборостроительного объединения
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