Экономика и бизнес 29.08.2023 в 17:25
«Ростелеком» обеспечил интернетом международный буддийский форум
Благодаря прямым эфирам онлайн-участниками мероприятия стали около 9000 человек
Текст: Иван Иванов
На первом Международном буддийском форуме «Традиционный буддизм и вызовы современности», который прошел в Улан-Удэ, «Ростелеком» выступил техническим партнером. Оператор обеспечил площадки мероприятия: Иволгинский дацан «ХамбынХурэ» и Физкультурно-спортивный комплекс высокоскоростными интернет-каналами для проведения прямых трансляций на официальном сайте события buddha-forum и видеохостингах.
Организаторами форума стали Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии и Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. В Улан-Удэ собрались более 600 представителей буддийских религиозных, научных и общественных организаций России, а также Непала, Индии, Монголии, Мьянмы, Вьетнама, Китая, Шри-Ланки, Лаоса, Тайланда, Батана и Камбоджи.
Мероприятие стало новой площадкой для международного диалога в различных сферах: философии, науке, образовании, экономике, медицине, культуре и спорте. По словам организаторов, Бурятия выступила инициатором, поскольку обладает ценными знаниями и опытом, всей необходимой базой для глубокого обсуждения вопросов буддизма и буддологии.
Благодаря прямым эфирам пленарных заседаний и дискуссионных панелей, которые велись на нескольких языках, в том числе на китайском, монгольском и английском, онлайн-участниками стали еще около 9000 человек. Гости форума познакомились с богатой историей буддизма России и реликвиями всего буддийского мира, которые бережно хранятся в Бурятии.
«Буддийский форум стал уникальным событием для региона и для нас, как оператора. На несколько дней республика стала центром притяжения буддистов, собрав выдающихся ученых, государственных и общественных деятелей всего мира. Поэтому для нашей компании было почетно и ответственно стать причастными к этому событию. Для бесперебойных онлайн-трансляций мы организовали защищенные интернет-каналы и обеспечили постоянное техническое сопровождение», — рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.
Форум прошел в рамках празднования 100-летия Бурятии, которая является центром российского буддизма и восточной медицины. Планируется, что мероприятие станет постоянным и будет проходить ежегодно или один раз в два года.
Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
Организаторами форума стали Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии и Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. В Улан-Удэ собрались более 600 представителей буддийских религиозных, научных и общественных организаций России, а также Непала, Индии, Монголии, Мьянмы, Вьетнама, Китая, Шри-Ланки, Лаоса, Тайланда, Батана и Камбоджи.
Мероприятие стало новой площадкой для международного диалога в различных сферах: философии, науке, образовании, экономике, медицине, культуре и спорте. По словам организаторов, Бурятия выступила инициатором, поскольку обладает ценными знаниями и опытом, всей необходимой базой для глубокого обсуждения вопросов буддизма и буддологии.
Благодаря прямым эфирам пленарных заседаний и дискуссионных панелей, которые велись на нескольких языках, в том числе на китайском, монгольском и английском, онлайн-участниками стали еще около 9000 человек. Гости форума познакомились с богатой историей буддизма России и реликвиями всего буддийского мира, которые бережно хранятся в Бурятии.
«Буддийский форум стал уникальным событием для региона и для нас, как оператора. На несколько дней республика стала центром притяжения буддистов, собрав выдающихся ученых, государственных и общественных деятелей всего мира. Поэтому для нашей компании было почетно и ответственно стать причастными к этому событию. Для бесперебойных онлайн-трансляций мы организовали защищенные интернет-каналы и обеспечили постоянное техническое сопровождение», — рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.
Форум прошел в рамках празднования 100-летия Бурятии, которая является центром российского буддизма и восточной медицины. Планируется, что мероприятие станет постоянным и будет проходить ежегодно или один раз в два года.
Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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