Экономика и бизнес 01.09.2023 в 12:13

Жителей Бурятии приглашают на вебинар по самозанятости

Его проведет известный бизнес-тренер
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Текст: Иван Иванов
Жителей Бурятии приглашают на вебинар по самозанятости
Минпромторг Бурятии приглашает жителей республики на вебинар «Самозанятость». Его спикером выступит Светлана Мишина - создатель и руководитель центра бизнес-обучения «Make Sense», автор и владелец программ по самозанятости, одобренных Минэкономразвития. Обучение по этим программам прошли более 2000 участников от Петрозаводска до Камчатки.

Во время обучения участники вебинара пройдут темы:

- генерация бизнес-идеи (анализ экспертной позиции самозанятого или предпринимателя),
- бизнес-модель,
- эффективная продуктовая линейка для самозанятых,
- упаковка продукта, в том числе для перехода в Online
- расчет бюджета
- продуктовая матрица,
- анализ конкурентов,
- контент-маркетинг,
- подбор партнеров,
- создание личного бренда,
- коммуникации как ядро продаж для самозанятых.

Вебинар состоится 8 сентября. Регистрация по ссылке.

Организатором проведения мероприятия - центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга РБ. Вебинар проходит в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Возрастное ограничение: 16+
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самозанятые

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