Экономика и бизнес 01.09.2023 в 13:33
Предпринимателей Бурятии приглашают на «Акселератор социальных проектов»
Это шесть недель интенсивного обучения и практических занятий
Текст: Иван Иванов
Минпромторг Бурятии приглашает предпринимателей принять участие в образовательной программе «Акселератор социальных проектов». Обучение предназначено для действующих предпринимателей, направленных на повышение устойчивости проектов в сфере социального предпринимательства.
- «Акселератор социальных проектов» — это шесть недель интенсивного обучения и практических занятий. Часть программы пройдет в режиме онлайн, а финальная защита проектов – очно в конце октября. Программа ориентирована на предпринимателей, которые работают в социальной сфере более одного года, хотят найти инвестора для своего проекта и подготовиться к подаче заявок на гранты в следующем году, - рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.
Во время обучения участники акселератора узнают об особенностях работы в социальной сфере, способах тестирования бизнес-модели, способах повышения эффективности продвижения проектов.
Акселератор стартует 12 сентября в центре «Мой бизнес».
Регистрация на обучение по ссылке.
Программа «Акселератор социальных проектов» реализуется центром «Мой бизнес» при поддержке министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятии. Обучающее мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
- «Акселератор социальных проектов» — это шесть недель интенсивного обучения и практических занятий. Часть программы пройдет в режиме онлайн, а финальная защита проектов – очно в конце октября. Программа ориентирована на предпринимателей, которые работают в социальной сфере более одного года, хотят найти инвестора для своего проекта и подготовиться к подаче заявок на гранты в следующем году, - рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.
Во время обучения участники акселератора узнают об особенностях работы в социальной сфере, способах тестирования бизнес-модели, способах повышения эффективности продвижения проектов.
Акселератор стартует 12 сентября в центре «Мой бизнес».
Регистрация на обучение по ссылке.
Программа «Акселератор социальных проектов» реализуется центром «Мой бизнес» при поддержке министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятии. Обучающее мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Возрастное ограничение: 16+
Фото: предоставлено Минпромторгом Бурятии