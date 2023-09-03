В Бурятии фермеры зарабатывают миллионы на фестивалях «СВОЕ»

На центральной площади города Гусиноозерск более 40 местных сельхозтоваропроизводителей представили свою свежую фермерскую продукцию в рамках фестиваля фермерской продукции «СВОЕ». Посетил ярмарку и Глава Бурятии Алексей Цыденов.Фестиваль проводится, чтобы помочь фермерам и ценителям качественной натуральной продукции найти друг друга, тем самым содействовать развитию частного предпринимательства в АПК.⁃ Хорошо, что начали реализовываться такие ярмарки, выставки, когда в одном месте разные товаропроизводители, фермеры имеют возможность свою продукцию большому количеству людей. Сами видите, каким спросом пользуется продукция. И людям, и производителям хорошо. Мы намерены эту практику продолжать, идти в другие районы. На следующий год мы охватим большее количество районов, - отметил Алексей Цыденов.Фестиваль фермерской продукции проводится третий год подряд. И впервые проводится в районе. Селенгинский район стал вторым из трех площадок проведения фестиваля в этом году. Ранее фестиваль уже прошел в Кабанском районе.⁃ Это очень удобно, что можно посетить такую ярмарку у дома, не надо ехать в Улан-Удэ. Нашла здесь продукцию не только нашего района. А вообще, главное, что все свежее, вкусное и 100% натуральное. Своими покупками я довольна, - делится впечатлениями жительница Гусиноозерска Ольга Бадмаева.Завершится на главной площади столицы республики Улан-Удэ 8-9 сентября. Там же подведут итоги конкурса "Бренды Бурятии".Фестиваль «СВОЕ» за три года стал для фермеров еще одной площадкой для сбыта продукции. Так, в 2022 году за два дня фестиваля реализовано 22 тонны продукции, общая сумма выручки составила почти 10 млн рублей.Кроме сельскохозяйственной ярмарки фестиваль предлагает посетителям насыщенную культурную программу.Все фестивали «СВОЁ» проводятся при поддержке Правительства Республики Бурятия и АО «Россельхозбанк».Фото: egov-buryatia.ru