«Ростелеком» помог провести прямой эфир фермерского фестиваля «СВОЁ»

Компания «Ростелеком» выступила техническим партнером фестиваля фермерских продуктов «СВОЁ», который прошел 8 и 9 сентября в Улан-Удэ на Площади Советов. Благодаря защищенным интернет-каналам наблюдать за событиями ярмарки и познакомиться с продукцией местных производителей смогли не только посетители, но и зрители телеканала «Тивиком», а также пользователи видеохостингов.Фестиваль «СВОЁ» прошел в Бурятии третий раз. Более 70 фермеров и предпринимателей республики и соседних регионов представили экологически чистые молочные, мясные и рыбные продукты, полуфабрикаты, овощи, мёд, ягоды и орехи. В течение двух дней жители и гости Улан-Удэ дегустировали и приобретали товары местных производителей.«За время трансляции, которая длилась более трех часов, наши журналисты смогли показать большое разнообразие продукции: кумыс, сыры, необычную выпечку, мясные изделия. В прямом эфире прошла церемония награждения, на которой отметили лучших фермеров и товаропроизводителей. Спасибо компании “Ростелеком” за оперативно предоставленные надежные интернет-каналы для проведения прямого эфира и техподдержку», — рассказал технический директор телекомпании «Тивиком» Сергей Пелевин.Одним из ярких моментов прямой трансляции стала передача «Вкусно». В гости в импровизированную студию, организованную прямо на фермерском фестивале, пришел глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Из приобретенных у местных сельхозпроизводителей мяса и овощей, он приготовил котлеты с начинкой из сыра и кабачков и угостил ими гостей мероприятия.«СВОЁ» — это не только гастрономическая ярмарка, но и демонстрация потенциала сельскохозяйственной промышленности Бурятии, которую фермеры смогли показать во время прямой трансляции по каналам связи «Ростелекома».«Более пятнадцати лет наша компания активно строит оптические линии связи в сельских районах Бурятии, благодаря которым жителям и предпринимателям становятся доступны мобильная связь, высокоскоростной интернет и облачные сервисы, в том числе “Видеонаблюдение”», — рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.«Ростелеком» в Бурятии традиционно является техническим партнером при проведении прямых трансляций городских и республиканских мероприятий: Дня города, национальных фестивалей и ярмарок, спортивных соревнований. Оператор предоставляет защищенные интернет-каналы и обеспечивает постоянную техническую поддержку.Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»