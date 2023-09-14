Экономика и бизнес 14.09.2023 в 12:13

«Ростелеком» помог провести прямой эфир фермерского фестиваля «СВОЁ»

Увидеть продукцию фермеров республики смогли зрители телеканала и пользователи видеохостингов
A- A+
Текст: Иван Иванов
«Ростелеком» помог провести прямой эфир фермерского фестиваля «СВОЁ»
Компания «Ростелеком» выступила техническим партнером фестиваля фермерских продуктов «СВОЁ», который прошел 8 и 9 сентября в Улан-Удэ на Площади Советов. Благодаря защищенным интернет-каналам наблюдать за событиями ярмарки и познакомиться с продукцией местных производителей смогли не только посетители, но и зрители телеканала «Тивиком», а также пользователи видеохостингов.

Фестиваль «СВОЁ» прошел в Бурятии третий раз. Более 70 фермеров и предпринимателей республики и соседних регионов представили экологически чистые молочные, мясные и рыбные продукты, полуфабрикаты, овощи, мёд, ягоды и орехи. В течение двух дней жители и гости Улан-Удэ дегустировали и приобретали товары местных производителей.

«За время трансляции, которая длилась более трех часов, наши журналисты смогли показать большое разнообразие продукции: кумыс, сыры, необычную выпечку, мясные изделия. В прямом эфире прошла церемония награждения, на которой отметили лучших фермеров и товаропроизводителей. Спасибо компании “Ростелеком” за оперативно предоставленные надежные интернет-каналы для проведения прямого эфира и техподдержку», — рассказал технический директор телекомпании «Тивиком» Сергей Пелевин.

Одним из ярких моментов прямой трансляции стала передача «Вкусно». В гости в импровизированную студию, организованную прямо на фермерском фестивале, пришел глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Из приобретенных у местных сельхозпроизводителей мяса и овощей, он приготовил котлеты с начинкой из сыра и кабачков и угостил ими гостей мероприятия.

«СВОЁ» — это не только гастрономическая ярмарка, но и демонстрация потенциала сельскохозяйственной промышленности Бурятии, которую фермеры смогли показать во время прямой трансляции по каналам связи «Ростелекома».

«Более пятнадцати лет наша компания активно строит оптические линии связи в сельских районах Бурятии, благодаря которым жителям и предпринимателям становятся доступны мобильная связь, высокоскоростной интернет и облачные сервисы, в том числе “Видеонаблюдение”», — рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.

«Ростелеком» в Бурятии традиционно является техническим партнером при проведении прямых трансляций городских и республиканских мероприятий: Дня города, национальных фестивалей и ярмарок, спортивных соревнований. Оператор предоставляет защищенные интернет-каналы и обеспечивает постоянную техническую поддержку.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
Теги
связь

Все новости

В Бурятии у водителя машины изъяты пять мешков омуля массой 150 кг
14.09.2023 в 12:23
«Ростелеком» помог провести прямой эфир фермерского фестиваля «СВОЁ»
14.09.2023 в 12:13
В Бурятии задержали вооруженного всадника
14.09.2023 в 11:48
В Бурятии СФР перечислил 15 млн рублей на трудоустройство безработных
14.09.2023 в 11:21
В Бурятии с 1 октября разрешат отстреливать оленей и косуль
14.09.2023 в 11:15
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил гонки с инспекторами ГИБДД
14.09.2023 в 10:56
В районе Бурятии школы и детсады замерзают без отопления
14.09.2023 в 10:52
В Бурятии за десять дней не смогли найти пропавшего грибника
14.09.2023 в 10:29
Молодого улан-удэнца осудили за убийство
14.09.2023 в 10:19
«Мы падаем! Прощай, зай»
14.09.2023 в 10:05
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
В Бурятии СФР перечислил 15 млн рублей на трудоустройство безработных
С заявлениями на субсидии обратился 71 работодатель, на работу принято 363 человека
14.09.2023 в 11:21
В Улан-Удэ ищут владельцев 32 гаражей
Их просят явиться в администрацию Железнодорожного района
13.09.2023 в 16:54
«Пятерочка» откроет в Улан-Удэ магазины «у дома»
Также федеральная сеть планирует зайти в районы республики
13.09.2023 в 14:08
В Бурятии будет модернизирована Гусиноозёрская ГРЭС
«Интер РАО-Электрогенерация» планирует строительство одного или двух паросиловых энергоблоков станции
13.09.2023 в 13:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru