Экономика и бизнес 30.09.2023 в 10:04

Минпромторг Бурятии приглашает на вебинар «Самозанятость»

Обучающее мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
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Текст: Иван Иванов
Минпромторг Бурятии приглашает на вебинар «Самозанятость»
Спикером мероприятия выступит Светлана Мишина - создатель и руководитель Центра бизнес–обучения Make Sense, автор и владелец программ по самозанятости, одобренных Минэкономразвития. Обучение по этим программам прошли более 2000 участников от Петрозаводска до Камчатки.

В программе вебинара:

- Генерация бизнес-идеи (анализ экспертной позиции самозанятого или предпринимателя).

- Изучение и составление бизнес-модели.

- Эффективная продуктовая линейка для самозанятых. Упаковка продукта, в т.ч для перехода в Online.

- Расчет бюджета. Продуктовая матрица. Анализ конкурентов. Контент-маркетинг. Подбор партнеров.

- Создание личного бренда. Коммуникации как ядро продаж для самозанятых.

Вебинар состоится 2 октября. Регистрация по ссылке.

Организатором проведения мероприятия - центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга Бурятии.

Возрастное ограничение: 16+
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бизнес

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