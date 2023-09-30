Экономика и бизнес 30.09.2023 в 10:04
Минпромторг Бурятии приглашает на вебинар «Самозанятость»
Обучающее мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Текст: Иван Иванов
Спикером мероприятия выступит Светлана Мишина - создатель и руководитель Центра бизнес–обучения Make Sense, автор и владелец программ по самозанятости, одобренных Минэкономразвития. Обучение по этим программам прошли более 2000 участников от Петрозаводска до Камчатки.
В программе вебинара:
- Генерация бизнес-идеи (анализ экспертной позиции самозанятого или предпринимателя).
- Изучение и составление бизнес-модели.
- Эффективная продуктовая линейка для самозанятых. Упаковка продукта, в т.ч для перехода в Online.
- Расчет бюджета. Продуктовая матрица. Анализ конкурентов. Контент-маркетинг. Подбор партнеров.
- Создание личного бренда. Коммуникации как ядро продаж для самозанятых.
Вебинар состоится 2 октября. Регистрация по ссылке.
Организатором проведения мероприятия - центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга Бурятии.
Возрастное ограничение: 16+
В программе вебинара:
- Генерация бизнес-идеи (анализ экспертной позиции самозанятого или предпринимателя).
- Изучение и составление бизнес-модели.
- Эффективная продуктовая линейка для самозанятых. Упаковка продукта, в т.ч для перехода в Online.
- Расчет бюджета. Продуктовая матрица. Анализ конкурентов. Контент-маркетинг. Подбор партнеров.
- Создание личного бренда. Коммуникации как ядро продаж для самозанятых.
Вебинар состоится 2 октября. Регистрация по ссылке.
Организатором проведения мероприятия - центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга Бурятии.
Возрастное ограничение: 16+
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