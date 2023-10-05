Экономика и бизнес 05.10.2023 в 12:50

Предпринимателей Бурятии приглашают на тренинг по маркировке рекламы

Он пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
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Текст: Иван Иванов
Предпринимателей Бурятии приглашают на тренинг по маркировке рекламы
На вебинаре предприниматели узнают:

- Что значит «промаркировать рекламу».

- Что такое токен, ЕРИР и какие данные надо предоставлять.

- Какие условия должны быть в договорах о рекламе и кто должен передавать информацию о рекламе.

- Отличие информации от рекламы.

- Что такое самореклама.

- Как маркировать пост, баннер, «кружочки» в Telegram, онлайн-трансляции и т.д.

- Основные ошибки при размещении интернет-рекламы.

- Кто будет платить штрафы за нарушение при размещении и маркировке интернет-рекламы.

Спикером мероприятия выступит Никита Куличков - руководитель отдела маркетинга Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов, руководитель отдела маркетинга RIDU (Межрегиональный союз дизайнеров интерьера).

Вебинар состоится 16 октября. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Организатор мероприятия - Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») при поддержке Минпромторга Бурятии.

Возрастное ограничение: 16+

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