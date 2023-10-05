Экономика и бизнес 05.10.2023 в 12:50
Предпринимателей Бурятии приглашают на тренинг по маркировке рекламы
Он пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Текст: Иван Иванов
На вебинаре предприниматели узнают:
- Что значит «промаркировать рекламу».
- Что такое токен, ЕРИР и какие данные надо предоставлять.
- Какие условия должны быть в договорах о рекламе и кто должен передавать информацию о рекламе.
- Отличие информации от рекламы.
- Что такое самореклама.
- Как маркировать пост, баннер, «кружочки» в Telegram, онлайн-трансляции и т.д.
- Основные ошибки при размещении интернет-рекламы.
- Кто будет платить штрафы за нарушение при размещении и маркировке интернет-рекламы.
Спикером мероприятия выступит Никита Куличков - руководитель отдела маркетинга Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов, руководитель отдела маркетинга RIDU (Межрегиональный союз дизайнеров интерьера).
Вебинар состоится 16 октября. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Организатор мероприятия - Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») при поддержке Минпромторга Бурятии.
Возрастное ограничение: 16+
- Что значит «промаркировать рекламу».
- Что такое токен, ЕРИР и какие данные надо предоставлять.
- Какие условия должны быть в договорах о рекламе и кто должен передавать информацию о рекламе.
- Отличие информации от рекламы.
- Что такое самореклама.
- Как маркировать пост, баннер, «кружочки» в Telegram, онлайн-трансляции и т.д.
- Основные ошибки при размещении интернет-рекламы.
- Кто будет платить штрафы за нарушение при размещении и маркировке интернет-рекламы.
Спикером мероприятия выступит Никита Куличков - руководитель отдела маркетинга Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов, руководитель отдела маркетинга RIDU (Межрегиональный союз дизайнеров интерьера).
Вебинар состоится 16 октября. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Организатор мероприятия - Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») при поддержке Минпромторга Бурятии.
Возрастное ограничение: 16+