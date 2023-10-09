Экономика и бизнес 09.10.2023 в 13:38

Власти Улан-Удэ встревожены размахом «серых» схем в экономике

Чиновники призвали честно платить налоги
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Текст: Петр Санжиев
Власти Улан-Удэ встревожены размахом «серых» схем в экономике
В Улан-Удэ, по признанию представителей мэрии, есть большая проблема - муниципальный бюджет регулярно недополучает, например, НДФЛ. Ситуация по поступлению налогов тщательно изучалась экспертами при разработке мастер-плана развития города. Выяснилась грустная картина.

«Улан-Удэ находится в топе России по теневой части бизнеса. Очень многие работодатели пренебрегают честностью, не оплачивают налоги в местный бюджет. А они могли бы пойти на содержание дорог, формирование комфортной городской среды и т. д. Города примерно нашего формата чувствуют себя гораздо лучше за счет того, что у жителей тех городов, у бизнеса, более развита социальная ответственность, за счет этого там лучше пополняется городской бюджет», - отмечают в мэрии столицы Бурятии.

Сейчас налоговая служба, кстати, начинает рассылку гражданам ежегодных уведомлений по имущественным налогам. Их надо оплатить до 1 декабря 2023 года. Для тех, кто пользуется электронным сервисом налоговиков, уведомления размещены в личных кабинетах налогоплательщиков-физлиц. Также уведомления направляются гражданам заказными письмами по почте.

«Обязанность физических лиц, бизнеса, оплачивать налоги - это наша святая обязанность. Надо всем выходить из «тени» и полноценно оплачивать налоги», - говорят в муниципалитете.

В Улан-Удэ, по словам чиновников, ссылающихся на работу аналитиков, 30 процентов бизнеса используют теневые схемы.

«Как это происходит, все прекрасно понимают. Зашли в киоск, купили фрукты, оплатили через перевод. Косметические процедуры оплатили переводом. В автобусе оплатили проезд водителю на карту. Налоги с этих средств не поступают в казну», - говорят в мэрии Улан-Удэ об обыденных «серых схемах».

Почему в Улан-Удэ довольно сильно развиты такие схемы? Одной из причин может быть история города. В городах России, где исторически была велика купеческая прослойка, сейчас отношение к налогам более ответственное. В Улан-Удэ купцов было не очень много и такой честный налоговый менталитет не очень развит.

Тем не менее, положение понемногу улучшается. А в современных условиях дефицита в России рабочих рук работодателям тем более выгодно платить работникам полностью «белую» зарплату со всеми социальными отчислениями - иначе работники, чтобы не потерять на будущей пенсии, будут уходить на работу в честные фирмы.

Фото: «Номер один»
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