Власти Улан-Удэ встревожены размахом «серых» схем в экономике

В Улан-Удэ, по признанию представителей мэрии, есть большая проблема - муниципальный бюджет регулярно недополучает, например, НДФЛ. Ситуация по поступлению налогов тщательно изучалась экспертами при разработке мастер-плана развития города. Выяснилась грустная картина.«Улан-Удэ находится в топе России по теневой части бизнеса. Очень многие работодатели пренебрегают честностью, не оплачивают налоги в местный бюджет. А они могли бы пойти на содержание дорог, формирование комфортной городской среды и т. д. Города примерно нашего формата чувствуют себя гораздо лучше за счет того, что у жителей тех городов, у бизнеса, более развита социальная ответственность, за счет этого там лучше пополняется городской бюджет», - отмечают в мэрии столицы Бурятии.Сейчас налоговая служба, кстати, начинает рассылку гражданам ежегодных уведомлений по имущественным налогам. Их надо оплатить до 1 декабря 2023 года. Для тех, кто пользуется электронным сервисом налоговиков, уведомления размещены в личных кабинетах налогоплательщиков-физлиц. Также уведомления направляются гражданам заказными письмами по почте.«Обязанность физических лиц, бизнеса, оплачивать налоги - это наша святая обязанность. Надо всем выходить из «тени» и полноценно оплачивать налоги», - говорят в муниципалитете.В Улан-Удэ, по словам чиновников, ссылающихся на работу аналитиков, 30 процентов бизнеса используют теневые схемы.«Как это происходит, все прекрасно понимают. Зашли в киоск, купили фрукты, оплатили через перевод. Косметические процедуры оплатили переводом. В автобусе оплатили проезд водителю на карту. Налоги с этих средств не поступают в казну», - говорят в мэрии Улан-Удэ об обыденных «серых схемах».Почему в Улан-Удэ довольно сильно развиты такие схемы? Одной из причин может быть история города. В городах России, где исторически была велика купеческая прослойка, сейчас отношение к налогам более ответственное. В Улан-Удэ купцов было не очень много и такой честный налоговый менталитет не очень развит.Тем не менее, положение понемногу улучшается. А в современных условиях дефицита в России рабочих рук работодателям тем более выгодно платить работникам полностью «белую» зарплату со всеми социальными отчислениями - иначе работники, чтобы не потерять на будущей пенсии, будут уходить на работу в честные фирмы.Фото: «Номер один»