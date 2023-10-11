У вас есть бизнес, но вопросов пока больше, чем ответов?

Участвуйте в программе «Наставничество» центра «Мой бизнес» при поддержке главы Республики Бурятия, задавайте вопросы опытным, успешным предпринимателям, получайте полезные советы и действенные методы.• Эксперты помогут упаковать проект, а также избежать частых ошибок предпринимателей.• Специалисты проведут анализ вашей маркетинговой стратегии, чтобы увеличить продажи.• Наставники разберут финансовый анализ вашего бизнеса.По окончании программы вы получите упакованный, готовый на 100% к реализации, проект, созданный под руководством наставников!Это гарантированный рост бизнеса в 2-3 раза, возможность получить грант, инвестиции или субсидии на реализацию и дальнейшее развитие своего проекта!Являетесь субъектом малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Республики Бурятия.• Глуздакова Елена – собственник школы бизнеса SREDA, бизнес-тренер более 20 лет, руководитель Комитета по социальному предпринимательству и взаимодействию с НКО новосибирского отделения ОПОРЫ РОССИИ.• Тернова Ксения — основатель сети образовательных центров для детей «UpgradeUM», спикер Российских образовательных конференций.• Терентьева Ирина — эксперт в области маркетинга и продаж, действующий ментор по маркетингу и продажам.• Лиджиева Анастасия — предприниматель в сфере бизнес-образования, сооснователь Первой инклюзивной кофейни в России «ШАРЛОТКА», стратегический коуч.• Ленинг Ольга — создание и администрирование более 170 социально-значимых проектов (международного, регионального и городского уровней).• Башкатова Анна - основатель школы искусств «Balletelle», генеральный директор международного балетного фестиваля «YoungBalletSiberia», бизнес-тренер.Формат обучения: онлайн лекции + онлайн разборы наставниками + очное закрытие проектаПосле регистрации с вами свяжутся для отбора в программу.Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатором проведения мероприятия является Центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке правительства Республики Бурятия и Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия.