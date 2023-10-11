Экономика и бизнес 11.10.2023 в 12:28

У вас есть бизнес, но вопросов пока больше, чем ответов?

Сомневаетесь, как поступить в той или иной ситуации?
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Текст: Иван Иванов
У вас есть бизнес, но вопросов пока больше, чем ответов?
Участвуйте в программе «Наставничество» центра «Мой бизнес» при поддержке главы Республики Бурятия, задавайте вопросы опытным, успешным предпринимателям, получайте полезные советы и действенные методы.

Во время программы:

•    Эксперты помогут упаковать проект, а также избежать частых ошибок предпринимателей.

•    Специалисты проведут анализ вашей маркетинговой стратегии, чтобы увеличить продажи.

•    Наставники разберут финансовый анализ вашего бизнеса.

По окончании программы вы получите упакованный, готовый на 100% к реализации, проект, созданный под руководством наставников!

Это гарантированный рост бизнеса в 2-3 раза, возможность получить грант, инвестиции или субсидии на реализацию и дальнейшее развитие своего проекта!

Программа для вас, если вы:

Являетесь субъектом малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Республики Бурятия.

Эксперты и опытные предприниматели станут вашими наставниками:

•    Глуздакова Елена – собственник школы бизнеса SREDA, бизнес-тренер более 20 лет, руководитель Комитета по социальному предпринимательству и взаимодействию с НКО новосибирского отделения ОПОРЫ РОССИИ.

•    Тернова Ксения — основатель сети образовательных центров для детей «UpgradeUM», спикер Российских образовательных конференций.

•    Терентьева Ирина — эксперт в области маркетинга и продаж, действующий ментор по маркетингу и продажам.

•    Лиджиева Анастасия — предприниматель в сфере бизнес-образования, сооснователь Первой инклюзивной кофейни в России «ШАРЛОТКА», стратегический коуч.

•    Ленинг Ольга — создание и администрирование более 170 социально-значимых проектов (международного, регионального и городского уровней).

•    Башкатова Анна - основатель школы искусств «Balletelle», генеральный директор международного балетного фестиваля «YoungBalletSiberia», бизнес-тренер.

Формат обучения: онлайн лекции + онлайн разборы наставниками + очное закрытие проекта

После регистрации с вами свяжутся для отбора в программу.

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатором проведения мероприятия является Центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке правительства Республики Бурятия и Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия.
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