Экономика и бизнес 13.10.2023 в 16:27

Мобильная связь «Ростелекома» появилась еще в шести сёлах Бурятии

Связь в отдаленные малые сёла приходят благодаря федеральному проекту
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Текст: Андрей Константинов
Мобильная связь «Ростелекома» появилась еще в шести сёлах Бурятии
В сентябре «Ростелеком» установил базовые станции в шести населенных пунктах Бурятии, в которых совокупно проживают более 1300 человек. Жители сёл Атхатай, Хара-Хужир, Хурга, Алаг-Шулун, Ахалик и Сухой ручей подключились к сотовой связи и беспроводному интернету четвертого поколения (LTE/4G).

Как сообщили в пресс-службе компании, строительные работы выполнены по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), разработанному специально для небольших населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек.

Качественная мобильная связь и интернет дают возможность жителям районов республики быть в курсе событий, общаться, учиться, работать, решать бытовые вопросы. За три года реализации проекта УЦН 2 базовые станции были построены в 47 селах Бурятии, в которых живут в общей сложности более 16 000 человек.

«Из шести населенных пунктов, в которых базовые станции были установлены в сентябре, четыре села находятся на расстоянии более 400 км от Улан-Удэ. Например, от улуса Хара-Хужир Окинского района до столицы Бурятии 720 км или более 10 часов на автомобиле, проживает там около 200 человек. Только благодаря таким социально-значимым федеральным проектам, как УНЦ 2.0, связь приходит в самые отдаленные малые сёла», — отметил Евгений Луковников, заместитель председателя правительства Бурятии.

Базовые станции работают по оптическим линиям связи. В этом году специалисты «Ростелекома» построили 22 км оптики.

«До конца этого года мобильная связь и интернет появятся еще в 11 сёлах Бурятии. В настоящее время подготовительные работы ведутся в четырех населенных пунктах: Енхор, Цайдам, Мухор-Тала и Онохой-Шибирь. До конца декабря мобильная связь и интернет станут доступны еще почти 3 000 жителей сельских районов республики», — рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.

Решение, где будут построены базовые станции, принимали сами жители Бурятии, проголосовавшие на портале госуслуг.

Напомним, в 2023 году мобильная связь «Ростелекома» появилась у жителей 17 сёл республики: Исток, Старые ключи, Монгой, Тохорюкта, Дунгуй, Ашанга, Харитоново, Кибалино, Хулдат, Шулута, Макаринино, Далахай, Хонхино, Эдэрмэг, Малый Амалат, Холодная и Уоян.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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