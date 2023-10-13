Экономика и бизнес 13.10.2023 в 17:12

«Ростелеком» сделал бесплатными международные звонки в Израиль

До 31 октября абонентам будет доступно бесплатно до 60 минут
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Текст: Андрей Константинов
«Ростелеком» сделал бесплатными международные звонки в Израиль
С учетом ситуации на территории Израиля «Ростелеком» обнуляет стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в эту страну.

«Абонентам «Ростелекома» будет доступно бесплатно до 60 минут международных соединений с абонентами в Израиле в период с 11 по 31 октября 2023 года. Чтобы воспользоваться данной возможностью дополнительная активация не требуется — стоимость в пределах лимита будет обнулена автоматически. Решение «Ростелекома» позволит абонентам оставаться на связи с родными и близкими, в случае необходимости получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков», - сообщили в пресс-службе компании.

Фото: «Номер один»
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