Экономика и бизнес 16.10.2023 в 15:48

В Улан-Удэ проведут семинар для предприятий общепита и рестораторов

Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ проведут семинар для предприятий общепита и рестораторов
Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») приглашает предпринимателей на семинар для предприятий общепита и рестораторов. Мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В программе семинара:

1. Важные законодательные тренды и изменения в сфере общепита.

2. ЕГАИС, Меркурий, РАР, ЧЗ. Как общепиту удобно и эффективно работать с госсистемами.

3. Интеграция Контур Маркета и iiko для работы с ЕГАИС.

Семинар состоится 20 октября. Регистрация на мероприятие по ссылке.

Организатором проведения семинара – Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») при поддержке Минпромторга Бурятии.

Возрастное ограничение: 16+
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с 11 по 17 октября

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