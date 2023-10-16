Экономика и бизнес 16.10.2023 в 15:48
В Улан-Удэ проведут семинар для предприятий общепита и рестораторов
Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Текст: Иван Иванов
Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») приглашает предпринимателей на семинар для предприятий общепита и рестораторов. Мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
В программе семинара:
1. Важные законодательные тренды и изменения в сфере общепита.
2. ЕГАИС, Меркурий, РАР, ЧЗ. Как общепиту удобно и эффективно работать с госсистемами.
3. Интеграция Контур Маркета и iiko для работы с ЕГАИС.
Семинар состоится 20 октября. Регистрация на мероприятие по ссылке.
Организатором проведения семинара – Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») при поддержке Минпромторга Бурятии.
Возрастное ограничение: 16+
В программе семинара:
1. Важные законодательные тренды и изменения в сфере общепита.
2. ЕГАИС, Меркурий, РАР, ЧЗ. Как общепиту удобно и эффективно работать с госсистемами.
3. Интеграция Контур Маркета и iiko для работы с ЕГАИС.
Семинар состоится 20 октября. Регистрация на мероприятие по ссылке.
Организатором проведения семинара – Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») при поддержке Минпромторга Бурятии.
Возрастное ограничение: 16+
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