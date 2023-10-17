В Бурятии определили, где живут самые активные пользователи мобильного интернета «Ростелекома»

«Ростелеком» составил рейтинг сельских населенных пунктов Бурятии, в которых больше всего пользуются интернетом, подключенным в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). Оператор проанализировал данные по входящему и исходящему трафику с начала этого года.Как сообщили в пресс-службе компании, в топ-5 попали три населенных пункта из Хоринского района и по одному из Тункинского и Северо-Байкальского районов. Первое место по объему интернет-трафика занял улус Шулута, на втором месте село Холодное, на третьем — Алан, на четвертом и пятом местах — Санномыск и Зун-Хурай. С начала года жители каждого населенного пункта скачали и передали от 53 до 57 терабайт информации, причем большую часть (90%) составил входящий трафик.«Мы проанализировали данные порядка сорока населенных пунктов Бурятии за девять месяцев этого года. Пики роста трафика наблюдались в январе и летом — в июле и августе. Жители сёл больше скачивают информации, чем отправляют. Цифры говорят сами за себя: мобильный интернет в районах Бурятии востребован», — отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.В среднем в течение месяца жители одного населенного пункта потребляют по 2,8 терабайта информации. Например, 1 терабайт данных можно приравнять к 500 часам видео или 250 тысячам фотографий, сделанных камерой смартфона, или 6,5 млн страниц документов.В селе Алан сотовая связь и мобильный интернет появились по проекту УЦН 2 в 2021 году. Почти за два года жители населенного пункта стали одними из самых активных интернет-пользователей в республике.«Сейчас в Алане есть доступная и качественная связь, устойчивый сигнал покрывает всю территорию деревни. В плане коммуникаций жизнь однозначно поменялась в лучшую сторону: появился доступ к госуслугам и соцсетям. Многие жители уже и забыли те времена, когда, чтобы позвонить, приходилось преодолевать расстояние около километра от села. Теперь у наших учителей есть возможность дистанционно проходить курсы переподготовки и повышения квалификации, а у школьников — учиться и участвовать в олимпиадах в режиме онлайн», — рассказал глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев.Федеральный проект «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) разработан для населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек. Качественная мобильная связь и интернет дают возможность жителям районов республики быть в курсе событий, общаться, учиться, работать, решать бытовые вопросы. За три года реализации проекта УЦН 2 базовые станции были построены в 47 сёлах Бурятии, в которых живут в общей сложности более 16 000 человек.Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»