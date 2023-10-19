Экономика и бизнес 19.10.2023 в 13:55
Рабочие профессии набирают всё большую популярность у жителей Бурятии
Развивать промышленность сегодня помогает и молодежь
Телеканал ГТРК «Бурятия» выпустил сюжет о мастере одного из цехов Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех». За 13 лет работы Егор Коновалов прошел путь от простого рабочего до бригадира.
Каждую клёпку в будущий грузовой пол вертолета мастера вставляют вручную. Процесс не только кропотливый, но и технически сложный. Работа ведется под чётким руководством бригадира. Егор Коновалов с вертолетостроением давно перешёл на «ты». За плечами 13 лет работы на родном Улан- Удэнском авиационном заводе. Говорит, авиация просчетов не прощает, но есть в этом деле и своя романтика.
- В душе сидит такое что да все-таки летательный аппарат это ответственность. Многоступенчатые контроли проходим, подготовка к разрядам, сдача экзаменов это все вот так серьезно – этот летательный аппарат, - рассказывает Егор Коновалов, сборщик-клепальщик АО «У-УАЗ».
Сегодня у него подчинении несколько человек. Каждый день бригадир без задержек выполняет заданный план работы. В среднем на сбор пола грузовой кабины уходит несколько дней.
Коллектив постоянно пополняют и новые кадры. Одни объясняют это любовью к авиации, для других - работать на авиазаводе - престижно: финансовая стабильность, программы поддержи и уверенность в завтрашнем дне. У каждого новоиспеченного работника - свой наставник. Начинают с малого, дальше - больше.
- В начале, когда человек приходит, конечно, ничего не понимает, не знает. Это равносильно детскому саду в начале, а потом освоение - школа и дальше человек вырастает и начинает работать, - говорит Егор Коновалов.
Путь от простого рабочего до руководителя подразделения на предприятии прошло не одно поколение. Работают здесь и целые династии авиазаводчан. Каждый рабочий день в этих стенах начинают свыше 6 тысяч человек. Это люди, для которых авиация больше чем просто работа. А потому предприятие сегодня уверенно идёт вперед и всегда открыто для будущих кадров.
Фото: пресс-служба авиазавода
Каждую клёпку в будущий грузовой пол вертолета мастера вставляют вручную. Процесс не только кропотливый, но и технически сложный. Работа ведется под чётким руководством бригадира. Егор Коновалов с вертолетостроением давно перешёл на «ты». За плечами 13 лет работы на родном Улан- Удэнском авиационном заводе. Говорит, авиация просчетов не прощает, но есть в этом деле и своя романтика.
- В душе сидит такое что да все-таки летательный аппарат это ответственность. Многоступенчатые контроли проходим, подготовка к разрядам, сдача экзаменов это все вот так серьезно – этот летательный аппарат, - рассказывает Егор Коновалов, сборщик-клепальщик АО «У-УАЗ».
Сегодня у него подчинении несколько человек. Каждый день бригадир без задержек выполняет заданный план работы. В среднем на сбор пола грузовой кабины уходит несколько дней.
Коллектив постоянно пополняют и новые кадры. Одни объясняют это любовью к авиации, для других - работать на авиазаводе - престижно: финансовая стабильность, программы поддержи и уверенность в завтрашнем дне. У каждого новоиспеченного работника - свой наставник. Начинают с малого, дальше - больше.
- В начале, когда человек приходит, конечно, ничего не понимает, не знает. Это равносильно детскому саду в начале, а потом освоение - школа и дальше человек вырастает и начинает работать, - говорит Егор Коновалов.
Путь от простого рабочего до руководителя подразделения на предприятии прошло не одно поколение. Работают здесь и целые династии авиазаводчан. Каждый рабочий день в этих стенах начинают свыше 6 тысяч человек. Это люди, для которых авиация больше чем просто работа. А потому предприятие сегодня уверенно идёт вперед и всегда открыто для будущих кадров.
Фото: пресс-служба авиазавода
Тегиавиазавод