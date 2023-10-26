Экономика и бизнес 26.10.2023 в 13:31

Названы самые популярные мессенджеры и онлайн-кинотеатры у жителей Бурятии

В республике общий онлайн-трафик с начала года увеличился на 74%
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Текст: Андрей Константинов
Названы самые популярные мессенджеры и онлайн-кинотеатры у жителей Бурятии
Потребление мобильного интернета с января по сентябрь 2023 года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне стали тратить втрое больше трафика на новостные сервисы и в 1,6 раза больше на мессенджеры, показало исследование МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

За девять месяцев этого года больше всего мобильного трафика пользователи потратили на социальные сети и мессенджеры, эта категория занимает 39% от всего потребляемого объема. Лидерами роста здесь стали Telegram и WhatsApp, на которые у абонентов уходит на 80% и 50% больше гигабайт, чем в 2022 году.

Следом идут онлайн-кинотеатры, на которые приходится пятая часть всего потраченного трафика. В топ-3 также входят СМИ и новостные сервисы, занимающие 13% от общего потребляемого объема. В 2023 году абоненты стали тратить на эту категорию в 3,3 раза больше трафика, чем в прошлом. Положительную динамику здесь обеспечили контентные платформы «Дзен» и «Смотрим.ру», на которые расход мобильного интернета увеличился в 4 и 3 раза соответственно.

В 3 раза вырос расход мобильного трафика на сервисы из категории «Навигация», где наибольший прирост показало приложение 2ГИС (+300% год к году). Также абоненты стали гораздо активнее пользоваться маркетплейсами, за год потребление интернета в этой категории выросло на 65%, а трафик на Wildberries вырос в 4,5 раза.

По данным МегаФона, самая молодая группа абонентов (17-25 лет) из мессенджеров предпочитает Telegram, где они потребляют 42% от всего трафика (против 18% в WhatsApp), а среди социальных сетей больше всего тратят мобильного интернета в VK — 44% от общего объема в этой соцсети. В то же время старшее поколение (50+) в данном сегменте больше всего трафика тратит на Viber и TikTok.

В Бурятии общий онлайн-трафик с начала года увеличился на 74% по сравнению с 2022 годом. Более 65% от него жители республики тратят на онлайн-кинотеатры и мессенджеры. Наиболее популярным среди них у абонентов является Viber – на него приходится 26 процентов от всего потребляемого объема. Наряду с ним в топ-5 входят iTunes, START, WhatsApp и «МегаФон ТВ». В прошлом году пятерка лидеров выглядела иначе. Тогда лидером роста был «МегаФон ТВ», среди мессенджеров наибольшейпопулярностью пользовался WhatsApp, тогда как Viber был лишь на 13-й строчке. Кроме того, в топ-5 входили TikTok и приложение Xiaomi.

Повышенный интерес к мессенджерам и тенденция к росту потребления мобильного трафика в целом подтверждается спросом абонентов на соответствующие МегаСилы от МегаФона — полезные опции, которые позволяют сделать тариф выгоднее. В тройку самых популярных МегаСил сентября наряду с «Переносом остатков» вошли «Безлимит на соцсети» и «Улучшайзер тарифа».

Далее в рейтинге наиболее активно подключаемых опций месяца идет «Безлимит на мессенджеры», который ежемесячно дает неограниченный интернет на использование WhatsApp, Telegram, Viber, IMO, Tam-Tam, Snapchat. А завершает топ-5 «Безлимит на видео», который предоставляет абоненту неограниченный интернет на просмотр YouTube и RuTube.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
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