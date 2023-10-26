Экономика и бизнес 26.10.2023 в 17:25

Авиаремонтный завод Бурятии чуть не обанкротился

Избежать этого удалось лишь благодаря вмешательству доброго предпринимателя
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Текст: Служба информации "Номер один"
Авиаремонтный завод Бурятии чуть не обанкротился
Улан-Удэнский авиаремонтный завод в последний момент смог избежать банкротства благодаря вмешательству доброго предпринимателя. Последний взял на себя инициативу погасить долги завода. Предприятие задолжало флагману авиаотрасли Бурятии - Улан-Удэнскому авиазаводу. Сумма составляла 2,6 млн рублей. Дело было серьезным – долг подтвердило ранее вступившее в силу решение суда.

Не дождавшись оплаты, авиазавод обратился в суд с заявлением о признании авиаремонтного завода банкротом. В зале суда должник высказывал надежду на заключение мирового соглашения. Как показало дальнейшее развитие дела, оно заключено не было. В августе нынешнего года рутинные события приняли неожиданный оборот.

Сначала в суд поступило письмо от ООО «Урал-Авиа» - компания сообщила о своем намерении выкупить задолженность у кредитора путем заключения договора цессии и перечисления денежных средств на его счет. Но по итогу долг за авиаремонтный завод погасила не «Урал-Авиа», а еще одно лицо - индивидуальный предприниматель Е. В. Карякин. Именно он перечислил в сентябре этого года всю сумму на счет истца. Какую выгоду получил от этого шага г-н Карякин, неясно, но это и не очень важно. Суд отметил, что погашение долга за должника третьим лицом не противоречит законодательству. Избавившись от крупного долга, АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод» перестало отвечать признакам банкрота и финансовое противостояние разрешилось без больших последствий.

Но следует отметить, что сейчас авиазавод вчинил авиаремонтному заводу новый иск. В уточненном виде в иске говорится, исходя из материалов дела, о взыскании «5 535 723 рублей - убытков в виде упущенной выгоды от сдачи в аренду части нежилого помещения площадью 769 кв. м <…> за период с 18.07.2020 по 17.02.2023, с учетом понесенных расходов по коммунальным платежам (отопление) и охраны имущества».

5,5 млн рублей являются гораздо большей суммой, чем ранее упоминавшиеся 2,6 млн. Если авиаремонтники не смогли самостоятельно выплатить те деньги, то что будет, если авиазавод победит в новом процессе? Разбирательство находится на своей начальной стадии.

Фото: «Номер один»
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завод банкротство

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