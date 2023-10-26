Авиаремонтный завод Бурятии чуть не обанкротился

5,5 млн рублей являются гораздо большей суммой, чем ранее упоминавшиеся 2,6 млн. Если авиаремонтники не смогли самостоятельно выплатить те деньги, то что будет, если авиазавод победит в новом процессе? Разбирательство находится на своей начальной стадии.







Улан-Удэнский авиаремонтный завод в последний момент смог избежать банкротства благодаря вмешательству доброго предпринимателя. Последний взял на себя инициативу погасить долги завода. Предприятие задолжало флагману авиаотрасли Бурятии - Улан-Удэнскому авиазаводу. Сумма составляла 2,6 млн рублей. Дело было серьезным – долг подтвердило ранее вступившее в силу решение суда.Не дождавшись оплаты, авиазавод обратился в суд с заявлением о признании авиаремонтного завода банкротом. В зале суда должник высказывал надежду на заключение мирового соглашения. Как показало дальнейшее развитие дела, оно заключено не было. В августе нынешнего года рутинные события приняли неожиданный оборот.Сначала в суд поступило письмо от ООО «Урал-Авиа» - компания сообщила о своем намерении выкупить задолженность у кредитора путем заключения договора цессии и перечисления денежных средств на его счет. Но по итогу долг за авиаремонтный завод погасила не «Урал-Авиа», а еще одно лицо - индивидуальный предприниматель Е. В. Карякин. Именно он перечислил в сентябре этого года всю сумму на счет истца. Какую выгоду получил от этого шага г-н Карякин, неясно, но это и не очень важно. Суд отметил, что погашение долга за должника третьим лицом не противоречит законодательству. Избавившись от крупного долга, АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод» перестало отвечать признакам банкрота и финансовое противостояние разрешилось без больших последствий.Но следует отметить, что сейчас авиазавод вчинил авиаремонтному заводу новый иск. В уточненном виде в иске говорится, исходя из материалов дела, о взыскании «5 535 723 рублей - убытков в виде упущенной выгоды от сдачи в аренду части нежилого помещения площадью 769 кв. м <…> за период с 18.07.2020 по 17.02.2023, с учетом понесенных расходов по коммунальным платежам (отопление) и охраны имущества».Фото: «Номер один»