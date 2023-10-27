Экономика и бизнес 27.10.2023 в 15:07

Улан-удэнцы подключаются к цифровому сервису «Ростелеком Ключ»

В этот цифровой сервис входит сразу несколько услуг
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Текст: Иван Иванов
Улан-удэнцы подключаются к цифровому сервису «Ростелеком Ключ»
С начала этого года 2000 улан-удэнских семей — жителей многоквартирных домов стали пользователями облачной платформы «Ростелеком Ключ». В цифровой сервис входит несколько услуг, в том числе комплексное видеонаблюдение, умные домофоны и счетчики, что обеспечивает новоселам комфортное проживание и безопасность в подъездах, лифтах, на парковках и детских игровых площадках.

Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», в Улан-Удэ цифровизация «умных» новостроек начинается еще на этапе возведения жилых домов. «Ростелеком» заключает договоры с застройщиками и прокладывает оптические линии связи до каждого строящегося объекта.

Например, первой услугой, которая была подключена при строительстве «СМИТ PARK Эко квартал», стало видеонаблюдение. Общая территория нового жилого комплекса, который находится в 128 микрорайоне Улан-Удэ — 8 гектаров. В планах застройщика ООО «СЗ СМИТИНВЕСТ+» до 2026 года сдать 14 многоквартирных домов общей жилой площадью 71 тысяча квадратных метров.

«Благодаря камерам видеонаблюдения у нас есть возможность в любое время удаленно контролировать ход строительства и сроки выполнения работ. В случае необходимости мы пользуемся архивом видеофайлов, в котором хранятся данные за семь дней. После сдачи домов в эксплуатацию у управляющих компаний есть возможность на базе существующей телекоммуникационной инфраструктуры подключить умные домофоны, видеонаблюдение и другие сервисы оператора “Ростелеком”», — рассказал Борис Ноготхоев, руководитель службы внутреннего контроля ООО «СЗ СМИТИНВЕСТ+».

Жители новостроек по улице Весенняя пользуются услугами «Ростелеком Ключ» уже полтора года. На подъездах домов установлены умные домофоны, на фасадах зданий и запасных выходах — камеры видеонаблюдения.

Умный домофон передает видеоизображение на экран смартфона. С помощью мобильного приложения «Ростелеком Ключ» можно открыть дверь подъезда, создать временный код доступа для гостей. Также в приложении сохраняется информация о пропущенных звонках в квартиру.

«Умные устройства стали обязательными атрибутами не только для комфортной жизни улан-удэнцев, но и для работы сотрудников нашей управляющей компании. Видеонаблюдение помогает нам контролировать вывоз мусора, чистоту в подъездах и дворах. Если что-то происходит, например, испорчено имущество, потерялась или забыта вещь, повредили машину на парковке — все события можно посмотреть в видеоархиве, чтобы разобраться в ситуации», — отметила мастер управляющей компании ООО «ЖКС Лесная» Нина Степанова.

«Несмотря на большое разнообразие на рынке, наш умный сервис востребован среди населения Улан-Удэ, ТСЖ, управляющих и строительных компаний. В этом году в городе более 20 многоквартирных домов подключились к “Ростелеком Ключу”. До конца этого года еще 1 000 домохозяйств станут пользователями облачного сервиса», — рассказала заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Борисова.

В «Ростелеком Ключ» также входит услуга «Умные счетчики», благодаря которой жителям не нужно каждый месяц самостоятельно передавать показания. Приборы автоматически передают данные о потребленных электроэнергии, отоплении, горячей и холодной воде.

Получить консультацию и проверить техническую возможность подключения услуг платформы «Ростелеком Ключ» можно по бесплатному номеру 8 800 301 05 50.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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