Экономика и бизнес 28.10.2023 в 14:51

В Бурятии по вине подрядчика жители рискуют надолго остаться в ветхих домах

Зампред правительства: «Объект не будет введен в эксплуатацию в установленные сроки»
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии по вине подрядчика жители рискуют надолго остаться в ветхих домах

В Гусиноозерске подрядчик сорвал сроки строительства нового жилья для жителей аварийных домов. Об этом сообщает зампред правительства Бурятии Евгений Луковников в своих соцсетях.

«Организация «Дом 2000» полностью проваливает строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья в городе Гусиноозерск. Здесь 94 квартиры, в которые мы должны были до конца года переселить людей. Множество обещаний, а по факту ничего», 

- пишет Евгений Луковников.
 Сегодня в правительстве рассмотрят финансовое положение подрядчика и, скорее всего, поднимут вопрос о расторжении контрактов с ним.

«Это грозит подрядной не только убытки с данного объекта, но и риск попасть в реестр недобросовестных, что в последующем закроет ему доступ ко всем аукционам на строительство объектов на всей территории России. Вопрос действительно серьезный, ведь компания «Бест плюс» одна из крупных строительных. В любом случае решение о расторжении будет принимать Глава республики. Мы лишь сейчас констатируем факт - объект не будет введен в эксплуатацию в установленные сроки!»

- резюмировал он.
  



Фото: тг-канал Евгения Луковникова

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зампреды аварийное жилье

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