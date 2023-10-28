В Бурятии по вине подрядчика жители рискуют надолго остаться в ветхих домах

В Гусиноозерске подрядчик сорвал сроки строительства нового жилья для жителей аварийных домов. Об этом сообщает зампред правительства Бурятии Евгений Луковников в своих соцсетях.

«Организация «Дом 2000» полностью проваливает строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья в городе Гусиноозерск. Здесь 94 квартиры, в которые мы должны были до конца года переселить людей. Множество обещаний, а по факту ничего»,

- пишет Евгений Луковников.



Сегодня в правительстве рассмотрят финансовое положение подрядчика и, скорее всего, поднимут вопрос о расторжении контрактов с ним.