Гарантийный фонд Бурятии выдал бизнесу поручительств на рекордные 2 млрд рублей

163 представителя малого и среднего бизнеса Бурятии смогли привлечь 3,8 млрд рублей в банках на инвестиционные и оборотные цели при недостаточном объеме залога по кредитам. Это стало возможным благодаря механизму кредитно-гарантийной поддержки, который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.- Гарантийный фонд Бурятии впервые в истории с начала года выдал поручительств субъектам МСП на рекордную сумму свыше 2 млрд рублей. Этот показатель гарантийной поддержки в два раза превысил результаты фонда за аналогичный период прошлого года, когда было выдано поручительств на сумму 960 млн рублей, а годовой объем составил более 1,5 млрд рублей. Объем и количество выданных поручительств растет, что свидетельствует о популярности и спросе на данную финансовую меру поддержки, – сообщила пресс-служба Гарантийного фонда Бурятии.- Поручительства Гарантийного фонда Бурятии позволяют бизнесу получить кредит при недостаточности залога. Это дает возможность нам развиваться. В прошлом году мы произвели продукции на 416 млн рублей. В этом году мы планируем увеличить свои объемы до 650 млн рублей, - рассказала генеральный директор ООО ТД «Молоко Бурятии» Светлана Аюшеева.Получателями поддержки стали не только крупные предприятия с большими проектами и объемами кредитования, но и микропредприятия, и малые организации, которые занимают большую долю выданных поручительств.В портфеле кредитов с участием поручительства региональной гарантийной организации Бурятии разбег минимальной и максимальной суммы выданных кредитов составляет от 600 тысяч до 210 млн рублей.Гарантийный фонд Бурятии активно работает в партнёрстве с ведущими банками, а также с Корпорацией МСП, выступая с 2011 года поручителем предпринимателей республики для получения кредита на развитие своего бизнеса. Сроки рассмотрения заявок на поручительство не превышают трех дней.Напомним, 23 октября президент России Владимир Путин провел встречу с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, на которой обсуждались работы промышленного сектора за первое полугодие 2023 года, и работа предприятий в условиях санкционного давления со стороны Запада Президент защитил российские предприятия через оперативные меры государственной поддержки, реализуемые в том числе через национальные проекты.Фото: пресс-служба правительства Бурятии