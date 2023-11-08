Экономика и бизнес 08.11.2023 в 13:28
В Бурятии пройдет обучающая программа «Школа предпринимательства» от Корпорации МСП
Её участники смогут проанализировать и оптимизировать свой бизнес
Текст: Иван Иванов
В Бурятии пройдет обучающая программа «Школа предпринимательства» от Корпорации МСП. Она предназначена для действующих предпринимателей. Участники смогут проанализировать и оптимизировать свой бизнес. Мероприятие состоится в paмкax peaлизaции нaцпpoeктa «Maлoe и cpeднee пpeдпpинимaтeльcтвo», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
В программе обучения:
- диагностика бизнеса и оцифровка экономических показателей;
- исследование рынка, конкурентов и клиентов с помощью сегментации, приоритезации и формирования портретов клиентов;
- ключевые шаги клиента, путь клиента от точки А – возникновения проблемы/потребности до точки В – полного удовлетворения от решения/закрытия проблемы/потребности;
- федеральные и региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Маркетинг. Упаковка ценностного предложения для каждого сегмента на основе проработанных портретов и сегментации клиентов;
- построение команды мечты и управленческие структуры. Выстраивание крепкой управленческой структуры команды бизнеса с помощью отдельных инструментов управленческой матрицы;
- быстрое тестирование гипотез роста. Дорожная карта развития бизнеса.
Обучающая программа пройдет с 12 по 16 ноября. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
- Программа «Школа предпринимательства» в Гарантийном фонде Бурятии (центре «Мой бизнес») пpoвoдитcя eжeквapтaльнo c 2019 гoдa. Зa этo вpeмя участниками обучающего интенсива стали более З50 предпринимателей. По завершению обучения участники «Школы предпринимательства» получают сертификат о прохождении программы от Корпорации малого и среднего предпринимательства, - отметил министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.
Организатор мероприятия – Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») при поддержке Минпромтоога Бурятии.
В программе обучения:
- диагностика бизнеса и оцифровка экономических показателей;
- исследование рынка, конкурентов и клиентов с помощью сегментации, приоритезации и формирования портретов клиентов;
- ключевые шаги клиента, путь клиента от точки А – возникновения проблемы/потребности до точки В – полного удовлетворения от решения/закрытия проблемы/потребности;
- федеральные и региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Маркетинг. Упаковка ценностного предложения для каждого сегмента на основе проработанных портретов и сегментации клиентов;
- построение команды мечты и управленческие структуры. Выстраивание крепкой управленческой структуры команды бизнеса с помощью отдельных инструментов управленческой матрицы;
- быстрое тестирование гипотез роста. Дорожная карта развития бизнеса.
Обучающая программа пройдет с 12 по 16 ноября. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
- Программа «Школа предпринимательства» в Гарантийном фонде Бурятии (центре «Мой бизнес») пpoвoдитcя eжeквapтaльнo c 2019 гoдa. Зa этo вpeмя участниками обучающего интенсива стали более З50 предпринимателей. По завершению обучения участники «Школы предпринимательства» получают сертификат о прохождении программы от Корпорации малого и среднего предпринимательства, - отметил министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.
Организатор мероприятия – Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») при поддержке Минпромтоога Бурятии.
Возрастное ограничение: 16+
Фото: Минпромторг Бурятии
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