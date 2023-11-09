Экономика и бизнес 09.11.2023 в 12:11

В Бурятии МегаФон ускорил 4G в поселке на берегу Байкала

Стабильная голосовая связь и 4G‑интернет теперь доступны жителям и гостям Танхоя
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии МегаФон ускорил 4G в поселке на берегу Байкала
Стабильная голосовая связь и 4G‑интернет теперь доступны жителям и отдыхающим в посёлке Танхой на берегу Байкала. Общение в мессенджерах, звонки родным и друзьям, видео- и фотоконтент для трэвел-блогов и соцсетей, сторисы и стримы – теперь абоненты МегаФона не ограничены в своих возможностях и желаниях.

Как сообщили в пресс-службе МегаФона, инженеры компании построили новую базовую станцию так, чтобы стабильный сигнал покрывал всю территорию поселка – и частный сектор, где живут местные жители, и туристические базы, где круглый год отдыхают путешественники.

Расположенный на южном берегу озера Байкал посёлок Танхой является одним из популярных мест отдыха в Бурятии. Гостей региона притягивает не только удивительная и неповторимая природа этого места, но и интерактивный музей «Байкал заповедный», признанный лучшим проектом по развитию познавательного и экологического туризма в стране. Танхой был основан сравнительно недавно, в 1903 году, когда построили транссибирскую магистраль. Кроме многочисленных гостиничных комплексов, в поселке есть школа-интернат, многофункциональный центр, библиотека и центральная районная больница. В настоящее время численность населения составляет более 900 человек.

Жители и гости Танхоя могут комфортно пользоваться электронными государственными услугами, современными цифровыми сервисами и образовательными платформами, работать на «удаленке», читать новости в интернете, слушать музыку в режиме онлайн, смотреть потоковое видео в самом высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях, как во время прогулок на свежем воздухе, так и находясь в гостевых домах, кафе и других помещениях.

Надёжная и качественная голосовая связь доступна как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE, отличающейся чистым звуком и мгновенным соединением. Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом. Мобильный интернет четвертого поколения работает в низком и среднем частотном диапазонах, первый имеет радиус охвата до 35 км, что позволяет обеспечить максимальную территорию покрытия и стабильную передачу сигнала, также он лучше проникает внутрь зданий и проходит через другие препятствия. Среднечастотный диапазон увеличивает скорость передачи данных и позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей.

«С каждым годом всё больше людей выбирают отдых в России и Байкал занимает верхние строчки рейтингов, поэтому мы последовательно повышаем качество сотовой связи в туристических районах Бурятии. Модернизируя телеком‑оборудование мы создаём комфортные условия для местных жителей и отдыхающих», — рассказала директор МегаФон в Бурятии Олеся Степанова.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
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