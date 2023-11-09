36 предприятий Бурятии получили господдержку от фонда развития промышленности

За последние три года Гарантийный фонд Бурятии (Фонд развития промышленности) выдал льготных займов предприятиям республики на сумму 829 млн рублей. Поддержка реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.Господдержку получили производители строительных материалов, предприятия пищевого и швейного производств, деревообрабатывающие предприятия.Группа производственных компаний «Ермак» запустила новый бетонный завод: смесительные машины, транспортер и погрузочный бункер.- Благодаря новому бетонному заводу мы повысим производительность до 120 кубометров в час. Это позволит произвести подачу бетона на строительные площадки в объемах от 1000 до 2000 кубометров в день. Конфигурация бетонного завода прекрасно подходит для производства бетона в больших объемах как для изготовления ЖБИ, так и для высокой скорости загрузки автомиксеров товарным бетоном. В результате запуска в работу бетонного завода планируется увеличить объем продаж, – рассказывает предприниматель Сергей Ермаков.Также предприятие приобрело оборудование для производства профлиста и металлочерепицы.«Это новые возможности, новое производство для нашей республики. Производство было поддержано со стороны республики, наш региональный Фонд развития промышленности выделял льготный займ по нескольким направлениям. Общая сумма - 40 млн, здесь не только профлист, но еще и бетоносмесительный узел. Это позволило приобрести оборудование, завести и установить его, и уже сейчас открыть производство и выдавать готовую продукцию. Все это - для снабжения наших строительных организаций, что приводит к удешевлению, чтобы не везти из других регионов, а получать здесь, на месте, по доступным ценам. Это предприятие будет обеспечено заказами и отрадно, что у нас появляются новые производства», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Напомним, Владимир Путин поручил правительству при разработке мер поддержки экономики уделить особое внимание стимулированию импортозамещения в промышленности. Благодаря своевременным и эффективным решениям отечественная промышленность смогла в кратчайшие сроки приспособиться к новым условиям и нарастить объемы производства.Фото: пресс-служба правительства Бурятии