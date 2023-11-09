Экономика и бизнес 09.11.2023 в 12:19

36 предприятий Бурятии получили господдержку от фонда развития промышленности

Льготные займы помогают предпринимателям наращивать производство
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Текст: Андрей Константинов
36 предприятий Бурятии получили господдержку от фонда развития промышленности
За последние три года Гарантийный фонд Бурятии (Фонд развития промышленности) выдал льготных займов предприятиям республики на сумму 829 млн рублей. Поддержка реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Господдержку получили производители строительных материалов, предприятия пищевого и швейного производств, деревообрабатывающие предприятия.

Группа производственных компаний «Ермак» запустила новый бетонный завод: смесительные машины, транспортер и погрузочный бункер.

- Благодаря новому бетонному заводу мы повысим производительность до 120 кубометров в час. Это позволит произвести подачу бетона на строительные площадки в объемах от 1000 до 2000 кубометров в день. Конфигурация бетонного завода прекрасно подходит для производства бетона в больших объемах как для изготовления ЖБИ, так и для высокой скорости загрузки автомиксеров товарным бетоном. В результате запуска в работу бетонного завода планируется увеличить объем продаж, – рассказывает предприниматель Сергей Ермаков.

Также предприятие приобрело оборудование для производства профлиста и металлочерепицы.

«Это новые возможности, новое производство для нашей республики. Производство было поддержано со стороны республики, наш региональный Фонд развития промышленности выделял льготный займ по нескольким направлениям. Общая сумма - 40 млн, здесь не только профлист, но еще и бетоносмесительный узел. Это позволило приобрести оборудование, завести и установить его, и уже сейчас открыть производство и выдавать готовую продукцию. Все это - для снабжения наших строительных организаций, что приводит к удешевлению, чтобы не везти из других регионов, а получать здесь, на месте, по доступным ценам. Это предприятие будет обеспечено заказами и отрадно, что у нас появляются новые производства», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Напомним, Владимир Путин поручил правительству при разработке мер поддержки экономики уделить особое внимание стимулированию импортозамещения в промышленности. Благодаря своевременным и эффективным решениям отечественная промышленность смогла в кратчайшие сроки приспособиться к новым условиям и нарастить объемы производства.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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